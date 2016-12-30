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США ввели санкции против ГРУ и ФСБ в связи с кибератаками

07:47 30.12.2016
Изображение с сайта flags.com
Изображение с сайта flags.com
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Минфин США объявил о введении новых санкций против России в связи с кибератаками, целью которых было повлиять на ход выборов американского президента.

Санкции введены в отношении ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), а также трех компаний — ЦОР Security (Esage Lab), Автономной некоммерческой организации «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ) и «Специальный технологический центр». Согласно заявлению президента США Барака Обамы, эти компании осуществляли материальное обеспечение киберопераций ГРУ.

Под персональные санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев.

США также объявили персонами нон грата 35 россиян, чьи действия, согласно заявлению Госдепартамента, были «несовместимы с их дипломатическим статусом». В заявлении Обамы они названы сотрудниками российской разведки.

По данным Reuters, им предписано покинуть страну в течение 72 часов.

Кроме того, будут закрыты два принадлежащих России объекта в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, которые, по словам Обамы, использовались россиянами в разведывательных целях.

Министерство внутренней безопасности и ФБР опубликуют рассекреченную техническую информацию о цифровой деятельности российской разведки. 

Темы: США, Международная политика, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 11:26
Гость: Киев

Вообщем-то можно смеяться, а многим придется задуматься. США не та страна, которая высылает дипломатов из-за прихоти чьей-либо. Значит есть весомые аргументы. А в связи с тем обстоятельством, что за г-жу Клинтон проголосовало на три млн. больше, что весьма значительно, плюс реальность кибератак с наказанием виновных - всё это ставит под сомнение легитимность избрания Трампа. И соответствующее к нему отношение как в стране, так и за рубежом.
30.12.2016, 11:18
Гость: Высоцкий

Следовало бы проявить сочувствие по отношению к 35-ти российским дипломатам. Бедняги, всю жизнь корячиться, интриговать, подхалимничать, чтобы получить заветное назначение в США. Обосноваться там, жить полноценной жизнью в Нью-Йорке, наслаждаться всеми благами современной цивилизации, чтобы из-за какого-то ... и его психопатии быть выброшенными назад в дикую отсталую Россию, зимой, в стужу.
Несчастные люди. У них осталось только два дня для того, чтобы попытаться скупить весь ассортимент джерсийских mall'ов.
Остаётся надеется только на то, что их подвиг будет достойно оценён Родиной. Может быть даже Михалков снимет о нем какой-то фильм. Например: "35 дипломатов: история героической осады Jersey Gardens".
30.12.2016, 11:16
Гость: Станислав из Кемерово

Отвечу на комментарий от 30.12.2016, 10:20. При всей несуразности Вашего комментария, всё же хочу напомнить Вам, что в грядущем Новом Времени (на этапе формирования и дальнейшего функционирования Святой Руси), наверняка, будут использоваться невиданные до этого БОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, по своим потенциальным возможностям не то, чтобы на порядки, а просто в неизмеримых объёмах превышающие всё то, что использовалось человечеством до сих пор!!!
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