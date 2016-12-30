США ввели санкции против ГРУ и ФСБ в связи с кибератаками

Минфин США объявил о введении новых санкций против России в связи с кибератаками, целью которых было повлиять на ход выборов американского президента.

Санкции введены в отношении ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), а также трех компаний — ЦОР Security (Esage Lab), Автономной некоммерческой организации «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ) и «Специальный технологический центр». Согласно заявлению президента США Барака Обамы, эти компании осуществляли материальное обеспечение киберопераций ГРУ.

Под персональные санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев.

США также объявили персонами нон грата 35 россиян, чьи действия, согласно заявлению Госдепартамента, были «несовместимы с их дипломатическим статусом». В заявлении Обамы они названы сотрудниками российской разведки.

По данным Reuters, им предписано покинуть страну в течение 72 часов.

Кроме того, будут закрыты два принадлежащих России объекта в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, которые, по словам Обамы, использовались россиянами в разведывательных целях.

Министерство внутренней безопасности и ФБР опубликуют рассекреченную техническую информацию о цифровой деятельности российской разведки.