Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров. Указ об этом опубликован на правовом интернет-портале страны.

На проведение переговоров, согласно указу, уполномочен Государственный таможенный комитет. Также документом предусмотрено подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, сообщает РБК.

Президент Белоруссии не участвовал в интеграционных саммитах ЕАЭС и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), которые прошли 26 декабря. Также не приехал на саммиты ни премьер-министр страны, ни какое-либо другое уполномоченное лицо. Официального объяснения отсутствия Лукашенко не последовало, однако собеседник РБК, знакомый с ходом организации саммита, говорил, что причина отсутствия Лукашенко связана с проблемами в двусторонних отношениях с Россией.

В отсутствие Лукашенко на саммите президенты России, Армении, Казахстана и Киргизии — все члены ЕАЭС, кроме Белоруссии, — подписали единый Таможенный кодекс. Сначала президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался подписывать кодекс, о чем заявил председатель коллеги Евразийской экономической коллегии Тигран Саркисян, но спустя полчаса Саркисян сказал журналистам, что кодекс был подписан всеми четырьмя президентами.