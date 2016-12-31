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Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

14:45 31.12.2016
Фото с сайта president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров. Указ об этом опубликован на правовом интернет-портале страны.

На проведение переговоров, согласно указу, уполномочен Государственный таможенный комитет. Также документом предусмотрено подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, сообщает РБК.

Президент Белоруссии не участвовал в интеграционных саммитах ЕАЭС и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), которые прошли 26 декабря. Также не приехал на саммиты ни премьер-министр страны, ни какое-либо другое уполномоченное лицо. Официального объяснения отсутствия Лукашенко не последовало, однако собеседник РБК, знакомый с ходом организации саммита, говорил, что причина отсутствия Лукашенко связана с проблемами в двусторонних отношениях с Россией.

В отсутствие Лукашенко на саммите президенты России, Армении, Казахстана и Киргизии — все члены ЕАЭС, кроме Белоруссии, — подписали единый Таможенный кодекс. Сначала президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался подписывать кодекс, о чем заявил председатель коллеги Евразийской экономической коллегии Тигран Саркисян, но спустя полчаса Саркисян сказал журналистам, что кодекс был подписан всеми четырьмя президентами.

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 19:40
XeX

Неправда ваша. Главныем принципом ЕЭП является принцип равнодоходности. Это означает что Газпром не может продавать газ белорусскому предприятию дороже чем аналогичному российскому если оба предприятия конкурируют в ЕЭП. Причем валюта не имеет значение - если в рублях продают за одну сумму, то и в долалрах по пересчету на рубли должна быть такая же сумма. Но в реальности это не так - рубль по отношению к доллару обесценили, и российские предрпиятия покупайту теперь газ в рублях гораздо дешевле, чем белорусы в долларах. Так что позиция Лукашенко совершенно ясная и справедливая. А вот Кремль делает вид, что не понимает о чем речь.
31.12.2016, 18:57
*

Ну и дурак.
31.12.2016, 18:25
русский.

Кабы наша власть, то все эти клоуны будут повешены на Красной площади, а о самостийных республиках забудут через 1 год, потому что память о них приведет на уборку территории от нефтедобычи ворьем.
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