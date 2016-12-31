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Повара генконсульства РФ выдворят из США как сотрудника разведки

09:29 31.12.2016
Изображение с сайта usa.net
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В Генконсульстве РФ в Сан-Франциско назвали "вычурной и возмутительной" квалификацию выдворяемых работников диппредставительства в качестве "сотрудников разведки".

"Почему это произошло? Они (сотрудники-ИФ) были квалифицированы как "сотрудники разведки". Вычурно и возмутительно. Один из людей, которых выдворили, был шеф-поваром Генконсульства", - цитирует "Интерфакс" сообщение, размещенное на странице дипмиссии в Фейсбуке.

Генконсульство "резко осуждает недружественный и абсолютно неоправданный шаг, сделанный уходящий администрацией США". "Прочитайте текст опубликованного вчера документа. В нем по-прежнему отсутствуют доказательства связи между взломом некоторых компьютерных сетей США и российским правительством. Ни единого факта. Только бездоказательные обвинения и обвинения", - отмечается в сообщении.

В четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

Темы: Россия, США, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 15:05
Гость: Аси

Без работы не останутся.Поедут в Сирию ,Украину,Армению вообщем-то мест для них хватит до и по медольке дадут.
31.12.2016, 15:01
Гость: ANTON

Ротация.Как благодарны в душе Обаме Хусейновичу те ,кто поедет на замену безвременно выгнаным.
31.12.2016, 13:43
Гость: Европеец

На этот раз яс вами соглашусь.
Все комментарии (15)
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