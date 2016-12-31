Повара генконсульства РФ выдворят из США как сотрудника разведки

В Генконсульстве РФ в Сан-Франциско назвали "вычурной и возмутительной" квалификацию выдворяемых работников диппредставительства в качестве "сотрудников разведки".

"Почему это произошло? Они (сотрудники-ИФ) были квалифицированы как "сотрудники разведки". Вычурно и возмутительно. Один из людей, которых выдворили, был шеф-поваром Генконсульства", - цитирует "Интерфакс" сообщение, размещенное на странице дипмиссии в Фейсбуке.

Генконсульство "резко осуждает недружественный и абсолютно неоправданный шаг, сделанный уходящий администрацией США". "Прочитайте текст опубликованного вчера документа. В нем по-прежнему отсутствуют доказательства связи между взломом некоторых компьютерных сетей США и российским правительством. Ни единого факта. Только бездоказательные обвинения и обвинения", - отмечается в сообщении.

В четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.