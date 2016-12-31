Трамп назвал «отличным» решение Путина не высылать дипломатов США

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным ходом» решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на объявление персонами нон-грата сотрудников российских представительств в Соединенных Штатах.

«Отличное решение. Я всегда знал, что он очень толковый», — написал Трамп в своем twitter.

Комментарий Трампа касался заявления Владимира Путина о том, что российская сторона не «будет опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии» после решения администрации Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они объявлены персонами нон-грата и должны покинуть США, пишет РБК.

В Государственном департаменте США заявили, что видели высказывание российского президента. «Нам нечего добавить», — заявил представитель американского дипломатического ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту реакцию Вашингтона. «Вот так и надо было с самого начала себя вести, а то столько времени потеряли», — написала она на своей странице в Facebook.

«Понимая, что дипломатия основана на зеркальных ответных мерах и шагах, мы приняли во внимание со всей серьезностью и со всей серьезностью рассмотрели вопрос о том, как будут себя чувствовать и ощущать наши американские коллеги, их семьи, их дети, которые сейчас готовятся к Новому году и у которых сейчас рождественские каникулы», - указала Захарова.

Накануне США ввели новые санкции против России, которые стали ответом на «вмешательство в выборы». Среди этих мер — объявление персонами нон грата 35 российских дипломатов. Вместе с членами своих семей они должны покинуть территорию США в течение 72 часов.