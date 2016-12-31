Украинская писательница пригрозила судом книжному магазину за русскую речь

Украинская детская писательница Лариса Ницой пригрозила торговой сети Watsons судом из-за того, что один из кассиров магазина «Ватсон» разговаривал с ней на русском языке.

На своей странице в Facebook Ницой написала, что несколько раз попросила сотрудника магазина разговаривать с ней на украинском языке. Одна кассир продолжала говорить с писательницей по-русски. Тогда Ницой, по ее словам, швырнула в кассира мелочью, которую ей дали в качестве сдачи, описывает события "360 Подмосковье".

«Неуважаемые „Watsons“! Если меня еще раз обслужат в сети „Ватсонса“ не на украинском языке, я подам в суд, и это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину с коробкой автомат», — пригрозила она.

«Будете знать, как украинский дискриминировать», — добавила Ницой.

При этом украинка пообещала впредь ходить в магазины сети с диктофоном.

Ранее она также спровоцировала скандал вокруг нарисованных рыбок на стенах в детской больнице. Тогда ее возмутило, что у рыб были русские имена.