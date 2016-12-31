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Украинская писательница пригрозила судом книжному магазину за русскую речь

16:11 31.12.2016
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Украинская детская писательница Лариса Ницой пригрозила торговой сети Watsons судом из-за того, что один из кассиров магазина «Ватсон» разговаривал с ней на русском языке.

На своей странице в Facebook Ницой написала, что несколько раз попросила сотрудника магазина разговаривать с ней на украинском языке. Одна кассир продолжала говорить с писательницей по-русски. Тогда Ницой, по ее словам, швырнула в кассира мелочью, которую ей дали в качестве сдачи, описывает события "360 Подмосковье".

«Неуважаемые „Watsons“! Если меня еще раз обслужат в сети „Ватсонса“ не на украинском языке, я подам в суд, и это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину с коробкой автомат», — пригрозила она.

«Будете знать, как украинский дискриминировать», — добавила Ницой.

При этом украинка пообещала впредь ходить в магазины сети с диктофоном.

Ранее она также спровоцировала скандал вокруг нарисованных рыбок на стенах в детской больнице. Тогда ее возмутило, что у рыб были русские имена.

Темы: Украина, Положение русскоязычного населения Украины
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 21:51
Абалдеть

А я думаю, что в России. Выкапываете откуда-то та-а-а-акую чушь и вполне серьёзно эту чушь обсуждаете. Смешные. С Новым Годом вас.
31.12.2016, 21:27
Шиза

Это сеанс самовнушения?
31.12.2016, 20:52
Матом на мови

гавкать - это по писательски...
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