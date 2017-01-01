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Сотни выходцев из Африки задержаны в новогоднюю ночь в Кельне

22:22 1.01.2017
Кельн. Фото с сайта restbee.ru
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В новогоднюю ночь полиция в Кельне задержала сотни мужчин, внешне похожих на выходцев из Африки. Это стало частью операции, проводящейся с целью не допустить повторения прошлогодних массовых нападений мигрантов и беженцев на горожан, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Мужчины были задержаны на двух главных железнодорожных станциях Кельна. Полицейские допросили их и проверили документы.

По данным правоохранительных органов, в отличие от предыдущей новогодней ночи, когда были зафиксированы сотни нападений и случаев домогательств женщин со стороны выходцев из североафриканских стран, на этот раз улицы Кельна патрулировали полторы тысячи полицейских.

Associated Press также пишет, что некоторые пользователи социальных сетей жаловались на действия полиции. Недовольство юзеров вызвало то, что силовики задерживали людей только из-за их внешности.

В предыдущую новогоднюю ночь в Кельне мужчины африканской и арабской внешности, разделившись на мелкие группы, совершали нападения на женщин возле собора и центрального вокзала. По словам очевидцев, злоумышленники бросали в толпу петарды, а затем отбирали у женщин сумки и телефоны, а также домогались их. Подобные случаи происходили в других немецких и ряде европейских городов в течение всего прошлого года.

Темы: Германия, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.01.2017, 00:29
Гость: Шутник

Ух, какие обидчивые горячие парни! Не дали им снова похулиганить, документы у них потребовали. Ничего, вот размножатся они лет через 30, и станут большинством в европейской Германии. И введут они закон шариата. Вот тогда припомнятся белым нынешнее унижение.
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