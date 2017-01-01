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В результате теракта в ночном клубе в Стамбуле погибли 39 человек

11:48 1.01.2017
Фото с сайта istanbultoursonline.com
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В результате нападения террориста в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, 69 получили ранения. Среди погибших в теракте — 16 иностранцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

"Поиски террориста продолжаются. Я надеюсь, что он будет быстро задержан", — добавил министр.

Как сообщает агентство Рейтер, пока опознан 21 погибший, из них 16 иностранцев и пять турок. Россиян, по данным генконсульства РФ, среди погибших нет.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

Темы: Турция, Происшествия в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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01.01.2017, 17:33
Гость: даже странно

У власти вроде не троцкисты, не либерасты, и Госдепом не поставлены, и Эрдоган не ставленник олигархов- а поди ж ты?
01.01.2017, 17:22
Гость: Русский товарищ.

По русскому народному обычаю мы устраиваем пляски на гробах и скорбим там, где нас не звали.
01.01.2017, 15:15
Гость: Скучножить

В нашей стране святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца, знают все православные, как знают и то, что молитва к нему спасает и хранит. И вот в Турции святой стал объектом и субъектом религиозной розни. В западно-европейской традиции Санта Клаус потерял всякую религиозность и стал просто стариком с рекламы Кока-Кола. Вот как видят европезированные турки св. Николая: "Главный герой любого новогоднего веселья — Дед Мороз, по-турецки Ноэль Баба, который приносит подарки. Считается, что его прообразом был святой Николай, который проповедовал в Малой Азии, в небольшом городке Демре, что на территории современной Турции. Спустя несколько веков его прах вывезли в Италию пираты. Турецкое правительство сейчас начало кампанию по возвращению нашего культурного наследия обратно домой".
Другой взгляд :"Исламистская Партия счастья начала кампанию против Деда Мороза. Санта-Клаус и украшенные сосны напоминают об Иисусе, с которым неразлучны и другие главные символы Рождества — пьянство, курение сигарет, азартные игры, неприличные танцы. Все это олицетворяет "сумасшедшие стороны" жизни, которые всегда осуждала наша религия!"
И вот собравшихся в кафе на празднование Нового года людей расстреливают с криками "Аллах Акбар!" террористы в костюмах Санта Клауса. Думали ли об таком исходе те, кто развешивал по Стамбулу баннеры, где правоверный мусульманин в традиционной одежде ударом кулака сбивает с ног бородатого старика в красном костюме?
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