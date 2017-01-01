В результате теракта в ночном клубе в Стамбуле погибли 39 человек

В результате нападения террориста в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, 69 получили ранения. Среди погибших в теракте — 16 иностранцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

"Поиски террориста продолжаются. Я надеюсь, что он будет быстро задержан", — добавил министр.

Как сообщает агентство Рейтер, пока опознан 21 погибший, из них 16 иностранцев и пять турок. Россиян, по данным генконсульства РФ, среди погибших нет.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.