С позиции здравого смысла

Западные аналитики прогнозируют, что в 2017-м роль России как мировой сверхдержавы резко возрастет

На Новый год нередко случаются сюрпризы. Сегодня один из них – резкая перемена в анализе перспектив мирового развития, которые делают на Западе, подводя итоги года и строя прогнозы на будущее. Освобождение от террористов при помощи России Алеппо, сенсационная сделка по продаже акций Роснефти, успешный визит Владимира Путина в Японию, сенсационная победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, провал либералов и глобалистов, а также грядущий приход к власти в Европе пророссийски настроенных политиков коренным образом меняют политическую картину мира.

Если раньше на Россию непрерывно обрушивался вал резкой критики и откровенной лжи, заявлений о том, что наша страна будто бы разваливается, изолирована на мировой арене и загнана санкциями в угол, то теперь зазвучали иные голоса. Западные СМИ признают резкое усиление мощи России, одновременно констатируя конец мирового лидерства США.

«Победа Трампа, – пишет влиятельный американский журнал «Форбс», – уже сигнализировала изменения в том, что касается политических и экономических перспектив России. Добавьте к этому многомиллиардные – выраженные в долларах – энергетические сделки вместе с молчаливым политическим киванием головы со стороны Катара и Японии, и вы получите Россию, которая в новом году будет иметь возможность вести игру с позиции колоссальной силы».

«В последние недели 2016 года Япония, Катар и Америка преподнесли России великолепный подарок. Таким образом, они подтвердили, что Россия будет побеждать в дипломатических и энергетических играх в 2017 году», – констатирует «Форбс».

«Я думаю, что 2017 год следует рассматривать в аспекте большого возвращения России (уже начавшегося в 2015 году) на международную арену, – подводит итоги года во французском новостном сайте “Атлантико” известный политолог и публицист Александр дель Валль. – Русские, – пишет он, – занимаются освобождением части Сирии от исламистских и джихадистских оппозиционеров, что позволит им оказывать большее воздействие на переговоры и навязывать свою программу. Переходный процесс в Сирии становится все более возможным, и именно русские будут задавать в нем тон. Кроме того, приход к власти по ту сторону Атлантики Дональда Трампа, начиная с января-февраля, весьма вероятно, приведет к новому соглашению между странами Запада, благоприятному для России, которая будет усиливаться в качестве важного участника на международной арене, вплоть до достижения дипломатического паритета с США», – прогнозирует эксперт.

«Желание Трампа сблизиться с Москвой в буквальном смысле революционно для США, – рассуждает далее Дель Валль. – В то же время, как недавно заявил Владимир Путин, цена на нефть неизбежно продолжит свой рост, вследствие чего его страна сможет противостоять ужасному экономическому кризису. Может быть, даже санкции против России будут отменены Америкой, если Трамп сдержит предвыборные обещания, что также может воодушевить Франсуа Фийона, известного своей пророссийской ориентацией и враждебностью к санкциям, если он окажется у власти». «По всем этим причинам - рост цены на нефть, серьезный разворот в Сирии, перезагрузка Трампа/Фийона с Москвой – 2017 год должен стать годом России», – утверждает политолог.

«Через двадцать пять лет после унизительного распада Советского Союза президент Путин далеко продвинулся к тому, чтобы сделать Россию "вездесущей страной и незаменимым партнером" своей мечты», – утверждает Эндрю Монаган, занимающийся российскими делами в лондонском аналитическом центре Chatham House. По его словам, следует «ожидать, что Россия будет очень активной на дипломатическом, военном и цифровом фронтах», – отмечает эксперт.

«Владимир Путин выиграл «второй раунд» холодной войны» - под таким заголовком, подводя итоги года, опубликовала статью испанская газета «Мундо», в которой утверждается, что через 25 лет после распада СССР Москве удалось сдержать США.

Как отмечает газета, Советский Союз 25 лет назад прекратил свое существование, потерпев поражение в холодной войне, которую он вел с США в течение нескольких десятилетий. Однако Кремль постепенно восстанавливал утраченные позиции, и сейчас стало ясно, до какой степени независимы страны, покинувшие социалистический лагерь, а роль США как единственной сверхдержавы поставлена под сомнение. Теперь уже не российские политики жалуются на вмешательство Вашингтона в свои внутренние дела, а наоборот, пишет газета, отмечая, что Россия пробуждается как держава.

«Владимир Путин празднует один успех за другим», – подводит итоги года немецкий еженедельник «Вельт». «В ходе ежегодной пресс-конференции, которую дал Владимир Путин, было понятно: 2016 год стал практически идеальным для хозяина Кремля – мало кто из политиков мог бы тягаться с ним по части усиления собственной власти. Это касается войны в Сирии, где Россия превратилась в силу, задающую тон на Ближнем Востоке. Вместе с тем Путин обращает свои взоры и в будущий 2017 год, в котором избранный президент США Дональд Трамп может предоставить ему совершенно новые возможности для расширения его глобальной власти в Европе и в мире», – констатирует «Вельт».

«Путин определенно победил в затяжном окончании холодной войны, – делает вывод американский журнал «Форин полиси». – Он сумел успешно пересмотреть положения длительного и хаотичного постсоветского переходного периода и завершить его, перевернув с ног на голову условия бескровного поражения СССР». «После нескольких десятилетий, в течение которых Запад навязывал России свою политико-экономическую модель, Путин не только остановил ее продвижение, но и обратил его вспять», – признает «Форин полиси».

Отмечая усиление влияния России, мировые СМИ, с другой стороны, отмечают ослабление роли в мировых делах США и ЕС.

«То, что Турция смогла достичь такой координации с Россией, - пишет турецкая газета «Хурриет», – ее союзники по НАТО, прежде всего США, и Европейский союз встречают то с замешательством, то со злостью. Они беспокоятся о том, что эти события отдалят Турцию от Европы и европейско-атлантических структур. Они боятся, что такие время от времени упоминаемые организации, как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийское экономическое сообщество, станут центром притяжения для Турции. Этот страх не несправедлив. Но если применительно к сирийской проблеме Турция поймала с группой других стран такую волну, какую она не смогла поймать с Западом, то при анализе причин этого события Западу было бы полезно искать вину в себе», – констатирует «Хурриет».

«Если 7 декабря 1941 года - день, который, по словам Франклина Д. Рузвельта, "будет жить в бесславии", то 20 декабря 2016 года ненамного от него отстало. В этот день, в отличие от нападения на Перл-Харбор, не погиб ни один американец, однако период, который создатель журнала "Тайм" Генри Люс назвал "веком Америки", закончился, причем крахом. Турция, Иран и Россия встретились в Москве, чтобы заняться делами Ближнего Востока. Соединенные Штаты даже не позвали на встречу», – сокрушается Ричард Коэн в газете «Вашингтон пост». «Американскому лидерству конец», – делает он горький для себя вывод.