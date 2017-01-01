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Самолет с высланными из США дипломатами РФ вылетел из Вашингтона

18:40 1.01.2017
Фото с сайта bloknot.ru
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Группа сотрудников посольства России в столице США, вынужденно возвращающихся на родину по требованию американских властей, вылетели из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса и направляются в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс- службы посольства России в США Николая Лахонина.

"Самолет взлетел", - сказал он, уточнив, что все, кто должен был отбыть из Вашингтона 1 января, находятся на борту.

Ранее за дипломатами, досрочно отъезжающими из США, прибыл самолет специального летного отряда "Россия". "Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ", - заявили в пятницу в администрации президента РФ Владимира Путина.

Ранее администрация США объявила о высылке из страны 35 российских дипломатов: сотрудников посольства и генконсульства в Сан-Франциско. Как заявил президент США Барак Обама, такое решение было принято "в ответ на зловредную киберактивность России" и на "преследования" американских дипломатов в РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия США против России наносят ущерб не только двусторонним связям, но миру в целом. Он, в свою очередь, принял решение не высылать дипломатов США из России, следуя принципу взаимности.

Темы: США, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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02.01.2017, 07:07
вадим иванович

да теперь на голый оклад если не сократят кончились золотые денёчки а как же майями и бродвей печаль аминь
01.01.2017, 23:16
Следущие сотни самолётов

должны вывозить их детей, и детей российских чиновников, либо этих чиновников из России.
01.01.2017, 23:14
И для того , чтобы

за ними выслали самолёт, им нужно было выразить протест из- за отсутствием билетов. Ежели уж к дипломатам это государство так относится...
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