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Южнокорейский военный самолет по ошибке сбросил в море несколько ракет

16:01 1.01.2017
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Самолет авиации ВМС Республики Корея по ошибке сбросил в море несколько противокорабельных ракет, глубинных бомб и торпеду, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Ренхап".

"Один из членов экипажа случайно нажал переключатель экстренного сброса вооружения, - цитирует агентство слова представителя вооруженных сил страны. - В зоне (сброса - прим. ТАСС) находилось одно рыболовецкое судно, но оно не пострадало".

Как уточняется, самолет морской разведки Lockheed P-3CK сбросил три противокорабельные ракеты "Гарпун", торпеду и несколько глубинных бомб в Японское море в 30 милях к востоку от уезда Янъян.

В вооруженных силах страны подчеркнули, что риска того, что сброшенное вооружение взорвется, нет. Для его извлечения из воды к месту инцидента были направлены минный тральщик и спасательное судно.

Власти объявили, что будут проведены необходимые проверки и предприняты меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

 

Темы: Южная Корея, Вооружения в мире
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Комментарии читателей
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01.01.2017, 19:23
Гость: P.S.

...Прибывшие на место товарищи из Советского Союза быстро уладили недоразумение связанное со способом прибытия Дж.Маккейна в Ханой. Все что мог знать боевой офицер, летчик морской авиации ДЖ.Маккейн - сын командующего 7-м флотом ВМС США и внук адмирала ВМФ США, именем которого названы военные базы и корабли США, стало доступно нашей разведке. Во многом благодаря этому сотрудничеству вьетнамской армии удалось одержать победу над несокрушимой военной мощью США. Уверен, что независимый Вьетнам еще оценит, тот вклад в его победу над непобедимыми США, который внес будущий сенатор и кандидат в президенты США Дж.Маккейн. На этом его героический вклад в борьбу с мировыми «элитариями не заканчивается.
01.01.2017, 18:07
Гость: P.S.

Давно пора восстановить справедливость, пригласить в гости Джона Маккейна и вручить ему медаль "За оборону Ханоя"! Он бы враз успокоился.
Джон Маккейн окончив Военно-морское училище США в Аннаполисе продолжил учебу в летной школе, где смог уничтожить истребитель нашего «вероятного противника», рискуя жизнью молодой курсант катапультировался. Далее в процессе службы он уничтожил еще два истребителя и добился перевода в боевую часть на авианосец «Форрестол». 29 июля 1967 года в 11 часов утра Джон Маккейн в одиночку, проявляя героизм организовал диверсию на авианосце, атаковав его неуправляемой ракетой не взлетая с палубы. В результате этого смелого и отчаянного акта борьбы был уничтожен 21 боевой самолет, погибло около 150 человек и около 100 человек раненых. Авианосцу «Форрестол» был нанесен поражающий урон, в результате которого он на целый год выбыл из состава ВМФ США. В том же году после атаки авианосца Джон Маккейн сам был атакован советской ракетой ЗРК С — 75 над вьетнамским Ханоем. В очередной раз проявив героизм, уже ставший для него обычной работой, он покидает боевой самолет как обычно катапультировавшись, ведь за время службы у Маккейна налет на катапульте в часах превышал налет на собственно самолетах. В городском пруду Ханоя, куда он приземлился на парашюте, его встречают те, ради которых он рисковал всю свою жизнь, но встречающие не сразу узнали в нем своего боевого товарища...
01.01.2017, 18:02
Гость: Ахурамазда

Обезьяны с гранатами! Как можно не защитить от случайного нажатия кнопку экстренного сброса оружия!!! А если вот так же случайно кто-нить город сотрет с земли?
Во истину человечество владеет современным ядерным оружием потому, что оно не додумалось его применить. Додумается - и владельцев не будет.
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