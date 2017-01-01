Южнокорейский военный самолет по ошибке сбросил в море несколько ракет

Самолет авиации ВМС Республики Корея по ошибке сбросил в море несколько противокорабельных ракет, глубинных бомб и торпеду, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Ренхап".

"Один из членов экипажа случайно нажал переключатель экстренного сброса вооружения, - цитирует агентство слова представителя вооруженных сил страны. - В зоне (сброса - прим. ТАСС) находилось одно рыболовецкое судно, но оно не пострадало".

Как уточняется, самолет морской разведки Lockheed P-3CK сбросил три противокорабельные ракеты "Гарпун", торпеду и несколько глубинных бомб в Японское море в 30 милях к востоку от уезда Янъян.

В вооруженных силах страны подчеркнули, что риска того, что сброшенное вооружение взорвется, нет. Для его извлечения из воды к месту инцидента были направлены минный тральщик и спасательное судно.

Власти объявили, что будут проведены необходимые проверки и предприняты меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.