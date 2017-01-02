В конгрессе пообещали «решительный» ответ на отмену санкций Трампом
Избранный президент Дональд Трамп встретит «решительный» ответ со стороны конгресса, если решит отменить санкции, введенные администрацией Барака Обамы. Об этом заявил член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф в интервью ABC.
«Мы думаем, что должно быть сделано больше. Мы не думаем, что, откровенно говоря, предпринятые шаги достаточны для сдерживания. Вы увидите поддержку более жестких санкций со стороны обеих партий в Конгрессе», — цитирует его РБК.
«Вы увидите, что и демократы, и республиканцы — такие, как Джон Маккейн и Линдси Грэм — вместе представят пакет более жестких санкций», — добавил он.
Кроме того, Шифф, который входит в комитет по делам разведки в палате представителей, высказался о том, что Трамп ставит под сомнение отчеты спецслужб о российских кибератаках. «Если он хочет иметь хоть какой-то авторитет как президент, ему необходимо перестать так говорить. Он должен перестать очернять разведку. Он должен рассчитывать на нее. Ему придется рассчитывать на нее», — подчеркнул член палат представителей.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший Киев, заявил, что в 2017 году американские законодатели собираются принять новые санкции в отношении России. По его словам, речь идет, в частности, о санкциях, которые ударили бы «по самому [президенту России Владимиру] Путину, его ближайшему окружению». При этом Грэм выразил надежду на то, что избранный президент Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.