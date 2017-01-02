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В конгрессе пообещали «решительный» ответ на отмену санкций Трампом

09:23 2.01.2017
Вид на здание Конгресса США. Фото с сайта prousa.ru
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Избранный президент Дональд Трамп встретит «решительный» ответ со стороны конгресса, если решит отменить санкции, введенные администрацией Барака Обамы. Об этом заявил член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф в интервью ABC.

«Мы думаем, что должно быть сделано больше. Мы не думаем, что, откровенно говоря, предпринятые шаги достаточны для сдерживания. Вы увидите поддержку более жестких санкций со стороны обеих партий в Конгрессе», — цитирует его РБК.

«Вы увидите, что и демократы, и республиканцы — такие, как Джон Маккейн и Линдси Грэм — вместе представят пакет более жестких санкций», — добавил он.

Кроме того, Шифф, который входит в комитет по делам разведки в палате представителей, высказался о том, что Трамп ставит под сомнение отчеты спецслужб о российских кибератаках. «Если он хочет иметь хоть какой-то авторитет как президент, ему необходимо перестать так говорить. Он должен перестать очернять разведку. Он должен рассчитывать на нее. Ему придется рассчитывать на нее», — подчеркнул член палат представителей.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший Киев, заявил, что в 2017 году американские законодатели собираются принять новые санкции в отношении России. По его словам, речь идет, в частности, о санкциях, которые ударили бы «по самому [президенту России Владимиру] Путину, его ближайшему окружению». При этом Грэм выразил надежду на то, что избранный президент Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.

 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.01.2017, 12:53
gvozd

эти зоорусофобы пусть молятся своему сатане, что бы трамп не открыл расследование против хитлери и PizzaGate..
большая часть конгресса может плавно переместится в места не столь отдаленные.
02.01.2017, 12:38
***

Жалко убогеньких!!! Если Бог хочет наказать людей, то он отнимает у них ум. А есть ещё одна пословица: ума нет - считай, калека.
02.01.2017, 12:33
gvozd

эти зоорусофобы пусть молятся своему сатане, что бы трамп не открыл расследование против хитлери и PizzaGate..
большая часть конгресса может плавно переместится в места не столь отдаленные.
Все комментарии (14)
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