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В результате теракта в Стамбуле в ночь на 1 января погибла гражданка России

09:16 2.01.2017
Фото с сайта vesti.ru
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По данным Генерального консульства РФ в Стамбуле, в результате террористической атаки на ночной клуб, совершенной в ночь на 1 января, погибла гражданка России. Речь идет о девушке, которая первоначально считалась гражданкой Азербайджана, сообщают Вести.

"Информация о гибели российской гражданки подтверждается. Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство", — сообщил сотрудник диппредставительства.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Темы: Турция, Происшествия в мире
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