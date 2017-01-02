В результате теракта в Стамбуле в ночь на 1 января погибла гражданка России

По данным Генерального консульства РФ в Стамбуле, в результате террористической атаки на ночной клуб, совершенной в ночь на 1 января, погибла гражданка России. Речь идет о девушке, которая первоначально считалась гражданкой Азербайджана, сообщают Вести.

"Информация о гибели российской гражданки подтверждается. Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство", — сообщил сотрудник диппредставительства.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения погибли 39 человек, 69 получили ранения.