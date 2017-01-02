На Украине день рождения Бандеры отметили факельными шествиями

Накануне вечером новогодняя атмосфера киевского Крещатика и улиц еще нескольких украинских городов была омрачена барабанной дробью, пламенем факелов и агрессивными лозунгами националистов. Так сторонники ультраправых идей отметили 108-ю годовщину со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, сообщают Вести.

В Киеве участники шествия прошли несколько километрам по центру города, выкрикивая ставшими уже традиционными антироссийские лозунги и клич "Слава Украине!". Не обошлось и без антиправительственных речевок. Так, президенту страны Петру Порошенко пророчили стать сокамерником бывшего главы государства Виктора Януковича, несмотря на то, что оба они находятся на свободе.

В шествии по улицам Киева приняли участие более тысячи человек, безопасность в центре городе обеспечивали около 700 сотрудников местных правоохранительных органов. Аналогичные марши националистов были организованы также в родном селе Степана Бандеры Старый Угрынив в Ивано-Франковской области и во Львове.

В годы Великой Отечественной войны лидер и идеолог украинского националистического движения Степан Бандера тесно сотрудничал с нацистской Германией, в 1941-1959 годах он возглавлял Организацию украинских националистов. На совести боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, — множество преступлений. Так, в Западной Волыни бандеровцами были убиты более 100 тысяч поляков, чехов, евреев. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с националистами. 20 января 2010 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере звание Герой Украины, но уже 2 апреля того же года Донецкий окружной административный суд признал незаконными указ президента.