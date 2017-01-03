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Ассанж раскрыл причину нападок администрации Обамы на Россию

13:00 3.01.2017
Джулиан Ассанж. Фото с сайта wikimedia.org
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Администрация действующего президента США Барака Обамы, обвиняя Россию во вмешательстве в американские выборы, желает таким образом лишить легитимности избранного главу государства Дональда Трампа, считает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Его слова приводит газета The Hill.

«Они пытаются сказать, что Трамп — незаконный президент», — пояснил он.

В то же время Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов президента Соединенных Штатов. Он предположил, что результаты изменились вопреки предшествовавшим опросам, которые предсказывали Трампу поражение, вследствие заявлений кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и руководителя ее избирательной кампании Джона Подесты, сообщает Lenta.ru.

Ассанж также заявил, что WikiLeaks, деятельность которой основана на публикации секретных сведений правительств и политиков различных стран, не сотрудничает с Россией или какой-либо другой страной. «Наш источник — не государство», — подчеркнул основатель сайта.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала. Представители Трампа в свою очередь заявляли, что убедительных доказательств в пользу этой версии нет.

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Барак Обама
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Комментарии читателей
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03.01.2017, 21:19
Гость: blog2038

Хорошо вам, у нас только одна диаспора - американская.
03.01.2017, 21:17
Гость: blog2038

"Как любит говорить Задорнов: "ну тупые...!""
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Весь мир над вами смеётся - вы всё время проигрываете таким тупарям как мы, что-ж тогда можно о вас сказать.
.
Если мы, США, проигрываем, мы проигрываем только очень умным и очень сильным.
.
ПС. Похоже ваш Задорнов не самая яркая звезда на небосклоне. Или это правда или он умён, но пишет для тусклячков.
03.01.2017, 17:52
Гость: Парализованная

собственным бредом Обама, более представляет слабый пол, чем сильный.
Поэтому и все поступки лишены силы и логики.
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