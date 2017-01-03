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Премьер Турции назвал Обаму ответственным за поставки оружия курдам

14:58 3.01.2017
Барак Обама. Фото с сайта whitehouse.gov
Барак Обама. Фото с сайта whitehouse.gov
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Глава правительства Турции Бинали Йылдырым предупредил, что США не должны рисковать стратегическим союзом с Анкарой ради «террористов».

Власти Турции ожидают, что администрация нового президента США (Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2017 года) прекратит поставки оружия бойцам организации сирийских курдов «Отряды национальной обороны» (YPG), которую в Турции причисляют к террористическим группировкам, заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Глава правительства Турции возложил ответственность за поставки оружия «террористам» на администрацию действующего президента США Барака Обамы, сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты не должны позволить, чтобы стратегическое партнерство [с Турцией] оказалось отодвинуто на задний план террористической организацией», — предупредил Йылдырым, выступая во вторник в парламенте Турции.

Глава правительства также заявил о необходимости обсудить в парламенте вопрос о продлении еще на три месяца срока действия чрезвычайного положения, введенного в Турции после провала путча в июле 2016 года.

В конце декабря 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии у турецких властей доказательств причастности антитеррористической коалиции во главе с США к поддержке курдских группировок YPG и «Демократический союз» (PYD), а также организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Они сами оказывают поддержку террористам, включая ИГ, YPG и PYD. Нам это ясно. У нас есть тому подтверждение, включая фотографии и видео», — заявил Эрдоган, выступая на пресс-конференции в Анкаре.

Госдепартамент США назвал обвинения Эрдогана «нелепыми». По словам официального представителя Госдепа Марка Тонера, оснований для таких обвинений не было.

Темы: Турция, Международная политика, Барак Обама
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Комментарии читателей
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03.01.2017, 19:02
Кирилл.

Проклятущее чёрное чмо, оказывается, успевает нагадить не только в россиянских хрущёбах, но ещё и в многозвёздочных турецких отелях! И тут уж даже Самый Влиятельный ничего поделать не может!
03.01.2017, 17:46
Мик

Удивил, что США поддерживают террористов и так известно. Более того: они сами террористы судя по порошку в пробирке и не только тонкинскому инциденту например.
03.01.2017, 17:23
порто-франко

Если турки считают Обаму ответственным за поставки оружия курдам, то Обаму следует поблагодарить. Никуда турки не денутся. Либо четвёртая часть их населения получит права предоставленные меньшинствам, к примеру, в Испании или России, либо предоставит курдам те же права что сама Турция качает своим соплеменникам на Кипре. К тому же курды Сирии или Ирака - вне компетенции Турции.
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