Российская дипломатия-2016: достижения и вопросы

2016-й год, вопреки прогнозам скептиков, подарил России целый ряд дипломатических триумфов

Самым неожиданным прорывом в российской внешней политике стало восстановление отношений с Турцией. Недоброжелатели злорадствовали по поводу былых московских планов и «турецкого потока» и посмеивались над российскими ограничительными мерами, говоря, что турецкая экономика их не заметит…

«Не заметила» так, что гордый Реджеп Эрдоган лично попросил прощения у России и призвал забыть обиды. При этом Москва поддержала Эрдогана в ходе попытки государственного переворота, организованного против него группой высокопоставленных силовиков при содействии живущего в США проповедника Гюлена. В СМИ даже появились слухи о том, что именно российские спецслужбы успели предупредить Анкару и сорвать путч, инициированный Западом. Официальных подтверждений тому не было, но судя по тому, как стали развиваться отношения Анкары с Москвой и как охладели с США и Европой, в слухах есть большая доля правды…

Пусть отношения России и Турции пока не идеальны, но официальная Анкара уже выступает посредником при переговорах сирийской власти с боевиками «оппозиции» и разрешает своему бизнесу сотрудничать с Крымом. И, что самое главное, полным ходом продолжает реализацию совместных с Россией энергетических проектов.

Успехи российской внешней политики вокруг Сирии были связаны не только с потеплением российско-турецких отношений. Москва на Ближнем Востоке умудрялась проводить успешные военные операции, эффективно взаимодействовать с традиционными партнерами и союзниками, а также объяснять даже тем, кто изначально относился к РФ и официальному Дамаску прохладно, что альтернативы российским предложениям нет. Итог – заключение в конце года перемирия на условиях, предложенных Москвой, и признание всеми основными умеренными силами, что Асад уходить не должен.

После нескольких весьма досадных для нас событий в Латинской Америке (проигрыш наших друзей на президентских выборах в Аргентине и парламентских в Венесуэле, смена власти в Бразилии) наши дипломаты в западном полушарии не сидели сложа руки. В 2016-ом было подписано соглашение о военном сотрудничестве с Боливией, укрепились торгово-экономические связи с Эквадором (российские санкции против западных государств на руку бизнесменам из этой страны), весь мир гудит об успешном взаимодействии РФ с Никарагуа.

При этом внутриполитические трения не мешают властям Венесуэлы сохранять курс на всеобъемлющую поддержку Москвы на международной арене, а представители Бразилии даже после прихода к власти там условно прозападных политиков, отказались поддерживать в ООН антикрымскую резолюцию.

Настоящие прорывы наметились в отношениях между Россией и Пакистаном, десятилетиями считавшимся одной из самых прозападных стран Юго-западной Азии. В СМИ попала информация о подготовке поставок Исламабаду российского оружия (в том числе – вертолетов и систем ПВО), наши военные провели совместно с пакистанскими учения «Дружба», а правительства подписали соглашение о строительстве «Ростехом» газопровода «Север - Юг» из Лахора в Карачи.

Несмотря на активизацию сотрудничества с Пакистаном, одним из основных партнеров и друзей России на международной арене остается Индия. Она остается ведущим покупателем российского оружия. 2016 год принес нам договоренности о поставках в Индию комплексов С-400, фрегатов и вертолетов. Ряд производств наши оружейники развернут на индийской территории. Кроме того, в Нью-Дели заявили о намерении заказать нашим энергетикам постройку еще шести энергоблоков АЭС и продолжить сотрудничество в сфере добычи и поставки углеводородов.

Продолжилось в 2016-ом году установление все более близких и дружественных отношений с Китаем. В ООН Пекин все чаще стал открыто поддерживать Россию в вопросах, по которым ранее предпочитал воздерживаться. В ходе саммита «Большой двадцатки» в Ханчжоу принимающая сторона демонстрировала особые отношения с российскими друзьями. Близость и неформальность отношений лучшим образом продемонстрировала история с мороженым, которое Владимир Путин привез Си Цзиньпину.

Неожиданно улучшились отношения Москвы с монархиями Персидского залива, традиционно считающимися одними из самых верных союзников США. С Саудовской Аравией удалось добиться координации в вопросах добычи и продажи нефти, что создало возможность для роста цен на «черное золото», а Катар и вовсе привлекли к участию в приватизации российских углеводородных активов. И хотя эксперты и спорят о целесообразности продажи российских «нефтяных акций», сам факт того, что Катар вкладывает деньги в РФ – глубоко символичен.

Прекрасно развиваются отношения России и Ирана. Центральным их аспектом, естественно, является совместная борьба с терроризмом. Однако и за пределами Сирии сотрудничество Москвы и Тегерана более чем благополучно. Во-первых, был разрешен многолетний спор вокруг российский «трехсоток». Вопреки гулу возмущенных голосов со стороны Запада и союзников США на Ближнем Востоке, Москва поставила Тегерану комплексы С-300. И теперь любой, кто попытается совершить агрессию против Ирана, должен готовиться к огромным потерям в воздухе. Во-вторых, был дан старт строительству в Иране второй очереди АЭС «Бушер». В-третьих, работу в Иране начнет «Газпром».

Все хорошо обстоит у российского внешнеполитического ведомства и на Африканском континенте. На севере – стремительно крепнут связи с Египтом, на юге – полным ходом идет разработка программы военно-технического сотрудничества с ЮАР. А Южно-Африканская республика сегодня может стать воротами на Черный континент для Москвы.

Успешно развиваются интеграционные процессы и на постсоветском пространстве. Члены Евразийского союза (четверо из пяти) подписали Таможенный кодекс ЕАЭС. Чуть позже одобрил его проект даже глава Белоруссии Александр Лукашенко, изначально взявший паузу в этом процессе. С Арменией Россия подписала соглашение о создании объединенной группировки войск.

Кроме того, все идет к тому, что на путь евразийской интеграции в скором будущем вернется Молдова. Там на выборах уверенно победил социалист Игорь Додон. Пусть Молдова и парламентская республика, но лидерство Додона на выборах – это важнейший электоральный показатель. И свидетельство того, что у «проевразийских» сил есть все шансы сформировать правительство либо после выборов 2018 года, либо по итогам досрочных, если такие произойдут.

В Болгарии, где на президентских выборах также одержал победу кандидат с «пророссийской репутацией», все немного сложнее. Несмотря на приверженность левым идеям и обещаниям отказаться от русофобии, Румен Радев обещает отстаивать евроатлантические идеи. Как это будет выглядеть на практике – покажет время.

Традиционно непросто все у нас с Западом. Однако и тут в 2016 произошли некоторые подвижки. Во-первых, власти Греции, хоть и не могут, конечно, радикально изменить позицию НАТО и ЕС, тем не менее, регулярно выступают с мягкими призывами вернуться к сотрудничеству с Москвой на «евроатлантических междусобойчиках». Во-вторых, руководство Австрии, к которой в новом году перешло председательство в ОБСЕ, уже несколько раз заявило о необходимости постепенно снимать с России санкции. Сначала об этом заявил глава МИД Себастьян Курц, а затем – вице-канцлер Райнхольд Миттерленер. В-третьих, очень неплохо для России завершились президентские праймериз во Франции. Согласно прогнозам социологов, во второй тур весенних выборов должны выйти сразу два кандидата, с симпатией относящихся к нашей стране - Франсуа Фийон и Марине Ле Пен.

Усиливаются позиции России в мире и по «крымскому вопросу». На прошедшей недавно Генассамблее Западу и Киеву удалось провести рекомендательную антикрымскую резолюцию только меньшинством голосов – благодаря значительному количеству воздержавшихся.

Пару слов следует сказать даже не об успехах, а о свершающихся у нас на глазах прогнозах российских экспертов. Нидерланды фактически заблокировали ратификацию «Ассоциации» Украины с ЕС. Основные игроки Евросоюза технично перенесли на 2017 год рассмотрения вопроса украинского безвиза. А ведущие СМИ Европы и Америки пишут о том, что от попыток внедрить в жизнь «евроассоциацию» Украина понесла только потери, а киевский режим называют одним из самых коррумпированных в мире. Международные же кредиторы дают Киеву все меньше денег.

В конце 2016-го даже олигарх и родственник экс-президента Украины Кучмы Виктор Пинчук публично призвал официальный Киев мирным путем решить конфликт в Донбассе и восстановить отношения с Россией. И это при том, что медиаимперия Пинчука еще недавно была одним из основных оплотов русофобии на Украине.

2016 год многое изменил…

