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Турецкая полиция просит журналистов молчать о теракте в ночном клубе

17:57 3.01.2017
Фото с сайта vesti.ru
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Власти Турции призвали СМИ отказаться от освещения хода расследования теракта в Стамбуле. Вместо этого турецкие телеканалы транслируют марш мира. Его проводят в парке неподалёку от места, где в ночь на 1 января преступник расстрелял 39 человек.

Новостей о следственных действиях пока немного: полиция и спецслужбы до сих пор не знают ни личности террориста, ни его местонахождения. Из клуба, по посетителям которого он выпустил более 180 пуль, преступник скрылся, успев переодеться. Оружие оставил на кухне ночного заведения после того, как стёр с него свои отпечатки, передает канал "Россия 24".

В Сети тем временем появилось видео-селфи террориста. Мужчина снимает себя на площади Таксим в Стамбуле. Неизвестно, видео было снято до атаки или же после.
Селфи точно такое, как то, которое снял тунисец Анис Амри перед тем, как направить грузовик в группу людей на ярмарке в Берлине.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

Темы: Турция, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.01.2017, 18:27
Гость: Кирилл.

Тут вот злые языки сообщают, что напавший на христиан террорист является гражданином Киргизии. Думаю, необходимо срочно завести в Эрэфию из этой дружественной страны ещё пару миллиончиков трудолюбивых гастарбайтеров-миротворцев.
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