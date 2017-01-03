Часть сирийской оппозиции заморозила подготовку к переговорам в Астане

Около 10 групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам в столице Казахстана Астане из-за нарушений со стороны Дамаска, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Так как эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о заморозке всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане", — цитирует агентство совместное заявление, которое сделали около десяти сирийских оппозиционных групп.

Ранее Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган договорились продолжить мирные переговоры по Сирии на новой площадке в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу лидеров двух государств.