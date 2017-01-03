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Часть сирийской оппозиции заморозила подготовку к переговорам в Астане

11:00 3.01.2017
Сюжет: Сирийский кризис

Около 10 групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам в столице Казахстана Астане из-за нарушений со стороны Дамаска, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Так как эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о заморозке всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане", — цитирует агентство совместное заявление, которое сделали около десяти сирийских оппозиционных групп.

Ранее Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган договорились продолжить мирные переговоры по Сирии на новой площадке в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу лидеров двух государств.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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03.01.2017, 13:53
Гость: Зря

в мерзлоте тела куда лучше сохраняются. Неча в теплую землю хотеть.
03.01.2017, 13:18
Гость: Ахмет

Астана - это не нейтральная страна. Потому и не поехали. С арабами по-совковому не получится.
03.01.2017, 12:53
Гость: Pyccкий товарищ.

За што воевали? Русскую кровь за што пролили в Сирии? Где завоёванное? Где обещанный Новосирийск и вся Новосирийская область? А нас, значит, обратно в сибирские морозы? Мы хотим тёплой, плодородной земли, а не мерзлоты!
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