В Турции установили личность террориста, напавшего на ночной клуб
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер. Имя преступника он не назвал.
Ранее турецкие СМИ сообщали со ссылкой на источники в полиции, что террористом является гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Сам мужчина опроверг причастность к преступлению.
Кроме того в МИД Киргизии сообщили, что не получали запроса из Турции в отношении гражданина республики.
Нападение произошло в новогоднюю ночь. Мужчина с автоматом ворвался в переполненный клуб и открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибли 39 человек, 69 ранены. Среди погибших оказалась гражданка России.
Ответственность взяло на себя "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Сразу задержать преступника не удалось, сейчас его ищут.