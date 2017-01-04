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В Турции установили личность террориста, напавшего на ночной клуб

11:50 4.01.2017
Фото с сайта vesti.ru
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер. Имя преступника он не назвал.

Ранее турецкие СМИ сообщали со ссылкой на источники в полиции, что террористом является гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Сам мужчина опроверг причастность к преступлению.

Кроме того в МИД Киргизии сообщили, что не получали запроса из Турции в отношении гражданина республики.

Нападение произошло в новогоднюю ночь. Мужчина с автоматом ворвался в переполненный клуб и открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибли 39 человек, 69 ранены. Среди погибших оказалась гражданка России.

Ответственность взяло на себя "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Сразу задержать преступника не удалось, сейчас его ищут.

Темы: Турция, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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04.01.2017, 19:52
Pyccкий товарищ.

Подробности не интересуют-с. Мы скорбим-с. Непременно-с!
04.01.2017, 17:22
КР

500тыс.
04.01.2017, 14:35
Кто знает?

А сколько граждан Кыргызстана находится в РФ?
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