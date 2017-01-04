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В Турции задержали выходцев из России по подозрению в теракте в Стамбуле

21:45 4.01.2017
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Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 40 человек, предположительно, связанных с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России) и подозреваемых в причастности к теракту в клубе в Стамбуле, сообщает РБК сл ссылкой на агентств Dogan.

По данным агентства, среди задержанных есть 20 детей, преимущественно из Дагестана, восточного Казахстана и Киргизии. Ранее сообщалось о задержании 27 человек в Измире. В их числе были и члены трех семей, которые, по данным правоохранительных органов, имели связи с нападавшим на клуб.

Следователи считают, что террорист приехал в Конью с женой и двумя детьми. Там он снимал дом перед тем, как совершить атаку и скрыться в неизвестном направлении.

Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться.

Ранее утром глава МИД Турции Мевлют ​Чавушоглу заявил, что полицейские установили личность преступника, ведется его розыск. Ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство».

Темы: Турция, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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05.01.2017, 00:27
Гость: Кирилл.

Мик, в сатанинско-русофобском совке ещё и не такое было! Гугли "Русское восстание в Чечне", "Армянские теракты в Москве" и прочую "дружбу народов".
05.01.2017, 00:15
Гость: заголовок провокационный

Это что за провокационный заголовок? Где в статье указаны выходцы из России...?!!! Автор решил поиграть в информационный терроризм?
04.01.2017, 23:01
Гость: Мик

Сдается в СССР который кляли безбожным такого быть не могло, т.к. все религии были под каблуком, может опять сформировать единое экономическое, правовое, поле и охранять границу и поддерживать правовой порядок и режим безопасности, и защищаться от угроз республикам СССР сообща?!
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