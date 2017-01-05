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Турция поставила под вопрос присутствие американских сил на базе Инджирлик

13:58 5.01.2017
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Вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой базе Инджирлик, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, Кайнак подчеркнул, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства.

Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Темы: США, Турция, Международные отношения
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Комментарии читателей
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05.01.2017, 16:45
Гость: Киевский

Значит скоро, там будет свободный Курдистан или Киликийская Армения)
05.01.2017, 16:12
Гость: Русский

..похоже турки серьезно решили выйти из НАТО. Это правильно. Эрдоган окончательно поверил ВВП. Нормальные деловые отношения с богатой Турцией для России более выгоды ,чем с нищими хохлами и бульбашами.
Про продажных братушек и вражеской Румынии - ваще нет смысла говорить.
У турок есть шанс войти в ШОС. Тогда на юге у нас надежное прикрытие...
05.01.2017, 14:40
Гость: охотник за бакланами

Прям как в Ульяновске,сначала открывают базу НАТО, а патом кукарекают.
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