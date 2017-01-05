Может ли Крым помирить Москву с Киевом

Или какими фантазиями тешат себя на Украине

Для нормализации отношений с Москвой Украина должна предложить России совместное управление Крымом, а спустя 20 лет в случае необходимости вынести вопрос о статусе полуострова на повторный референдум. Таким образом считает возможным урегулировать пресловутый «крымский вопрос» руководитель Международного центра перспективных исследований, экс-директор департамента европейской интеграции секретариата кабмина Украины Василий Филипчук.

На днях, как сообщает ИА «ПолитНавигатор, бывший дипломат презентовал доклад под названием «Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной в 2017 году», который содержит ряд инициатив, касающихся, в том числе, статуса Крымского полуострова.

Прежде всего, по мнению Филипчука, необходимо решить проблему военной базы в Севастополе.

Он предлагает России признать формальный суверенитет Украины над всем полуостровом, за что Киев, со свой стороны, предоставит РФ Севастополь в аренду на 99 лет по образцу аренды китайского Гонконга Британией. Разрешит иметь там собственную администрацию и губернатора, двойной денежный оборот, специальный таможенный режим и т. д.

Для всего остального Крыма он предложил схему, аналогичную Северной Ирландии — установить мораторий на суверенитет Крыма на 20 лет. В таком случае Украина оставляет за собой вопросы национальной и внешней безопасности, а все остальные государственные полномочия передаются органам местного самоуправления, которые формируются Москвой. Все граждане региона могут самостоятельно выбрать себе российское или украинское гражданство. Налоги останутся в Крыму. Спустя 20 лет предлагается провести референдум, в ходе которого жители полуострова решат, в составе какой страны они хотели бы жить. Также рассматривается вариант оставить модель двойного суверенитета и дальше…

Фантазии автора доклада уходят настолько далеко, что ему даже представляется, как «Украина и Россия провозглашают Крым территорией дружбы и партнёрства» и «совместно делают инвестиции в развитие полуострова».

Однако на фоне реального положения вещей вся эта «политическая пастораль» выглядит просто жалко. Тем более, что для нашей страны вопрос принадлежности Крыма и Севастополя был окончательно снят с повестки дня еще после мартовского референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова однозначно высказались за воссоединение с Россией.

Тогда зачем Киев продолжает гонять мысль по кругу, строя никому не нужные планы по урегулированию «крымского вопроса», который для России, как сказал ранее президент Путин, «закрыт окончательно»?

— На Украине тема так называемой «деоккупации» Крыма периодически поднимается представителями власти и некоммерческих организаций по целому ряду причин, — комментирует ситуацию крымский политолог, президент Регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо. — Во-первых, это самопиар авторов всех этих фантастических концепций по возвращению полуострова в состав украинского государства. Масса украинских экспертов, медийных личностей, политологов смогли заявить о себе именно благодаря эксплуатации крымской тематики. Этих людей постоянно цитируют в украинских СМИ, приглашают на телевизионные политические ток-шоу. Таким образом, можно сказать, они просто «выбиваются в люди».

Вторая причина, по которой некие украинские аналитики и гражданские активисты занимаются разработкой всякого рода концепций, документов, докладов по тематике Крыма, это отрабатывание западных грантов. Ведь ни для кого не секрет, что на территории Украины уже давно работают разнообразные европейские и американские фонды, спонсирующие так называемую «демократизацию» общества.

И очень многие украинские, так сказать, «исследователи политического процесса» живут за счет этих фондов. Точнее, за счет грантов, которые они предоставляют.

После 2014 года проекты с крымской тематикой года у них стали особенно популярны, особенно, когда есть необходимость продемонстрировать спонсору результаты своей деятельности. Причем, они могут писать в своих докладах и концепциях все что угодно — проверять никто не будет. Зато антироссийская и антикрымская риторика приветствуется. Потому что любая антироссийская, антикрымская риторика создает негативный фон на международных информационных площадках вокруг РФ.

Но, по большому счету, все эти украинские доклады по крымской тематике, как и доклад Филипчука, не стоят даже той бумаги, на которой написаны.

— Что касается антироссийской риторики, то в данном случае ее нет. Наоборот, автор предлагает сделать Крым «территорией дружбы России и Украины». Но как это, в принципе, возможно при той русофобии, которую проповедует официальный Киев?

— Какая дружба, если Украина либо угрожает крымчанам, либо оскорбляет их. И предложение Филипчука тоже довольно странное. Потому что сама по себе его концепция - это посягательство на суверенитет и территориальную целостность России. Кстати говоря, ничего эксклюзивного в его инициативах тоже нет. Подобные предложения звучат не впервые.

Я напомню, что когда Крым и Севастополь находились еще в составе Украины, депутат от Партии регионов Инна Богословская предлагала установить двойной суверенитет (Украины и России) для Севастополя. Тогда ее заявление буквально взорвало информационное пространство, и больше она эту тему не поднимала.

Что касается повторного референдума, то эту идею не раз высказывали представители Евросоюза. Причем, с их точки зрения, это желательно сделать под патронатом европейских структур.

— Но опять же, как сказал экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло, «нет гарантий, что и после этого они не начнут рассказывать, что все у нас неправильно»…

— К тому же повторный референдум фактически нивелирует результаты общекрымского референдума 2014 года, что абсолютно недопустимо. Потому что никто не запрещал международным наблюдателям посещать Крым. Полуостров тогда был просто наводнен иностранцами, в том числе журналистами самых разных западных СМИ, и все, кто желал посмотреть на ход волеизъявления крымчан и севастопольцев, имели такую возможность. И лишь в силу политических, прежде всего, причин ряд наблюдателей этой возможностью не воспользовались

Вообще, я думаю, Украине сейчас полезней было бы думать не о Крыме, а о сохранении той территориальной целостности, которую она на данный момент имеет. И о своих международных обязательствах в рамках минских договоренностей. Потому что конфликт в Донбассе не закончен. Еще неизвестно, насколько сильна будет поддержка Вашингтона этой власти. А также будут ли американцы и европейцы поддерживать в будущем Порошенко, или «переключатся» на абсолютно других политических игроков.

Кстати

На Западе тоже начинают постепенно понимать, что нет никаких оснований ставить под сомнение исход волеизъявления крымчан и севастопольцев. О чем, собственно, во всеуслышание заявила недавно лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Французский политик, которой прогнозируют выход во второй тур президентских выборов, считает абсолютно законным вхождение республики в состав РФ по итогам голосования, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя поддержали эту инициативу.

Реакция со стороны Киева на слова Ле Пен о российском Крыме оказалась, как и следовало ожидать, «в лучших традициях незалежной дипломатии».

В ведомстве Климкина кандидата в президенты Франции обвинили в неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. В СБУ пригрозили запретом на въезд в страну. А в Верховной Раде напомнили, чем французская нация обязана Украине.