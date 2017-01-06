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США потратили $3,4 млрд в ответ на «российскую провокацию»

12:29 6.01.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Власти США потратили около $3,4 млрд. на защиту своих союзников в ответ на «российскую провокацию», заявил на пресс-конференции глава Государственного департамента США Джон Керри.

«Мы поддерживаем демократическую Украину и, отвечая на российскую провокацию, оказывали помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе», — сказал Керри.

Он добавил, что сумма в $3,4 млрд. была необходима для помощи странам гарантировать свою безопасность и выстроить оборону.

Ранее Керри во время своего последнего послания президенту США Бараку Обаме заявил, что «перезагрузка» отношений Москвы и Вашингтона в 2009-2013 годах дала «ощутимые преимущества» в контроле над ядерным вооружением, а также в «организации маршрута поставок снабжения» для американских солдат в Афганистане. Он отметил, что США и Россия ​«сохранили способность работать вместе» в общих интересах «в отдельных областях». В качестве примеров Керри привел переговоры по координации действий в Арктике и по сокращению ядерной программы Ирана.

Однако в то же время он подчеркнул, что у сторон остаются трудности и разногласия в решении некоторых вопросов. Госсекретарь США заявил, что «вызовом для двусторонних отношений» является «военная интервенция [России] в Сирии» и «беспрецедентные российские кибератаки».

«В свете российской агрессии на Украине мы должны возглавить международное сообщество для поддержки украинского народа и ввести санкции против России за ее незаконные действия», — добавил Керри.

Темы: США, Международная политика, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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06.01.2017, 18:04
Гость: орк

Как бы я хотел гордиться нашими хакерами, "нанёсшими непоправимый ущерб американской демократии", но "sorry" не могу. Именно потому что являясь программистом с 30-летным стажем не верю в такую возможность. Заявление об этом "хромой утки", является символом величайшего позора для всех IT- специалистов США, которые после 20 января обязаны подать на Обаму в суд, за оскорбления нанесённые им всем специалистам США.
06.01.2017, 16:44
Гость: Илья

Он так же аргументирует, как ваш Петька-алкаш.
06.01.2017, 16:42
Гость: Илья

"Исключительно аргументирован" - это ты правильно сказал, хе-хе. На свои вбросы Керри никогда ни одного доказательства привести не может.
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