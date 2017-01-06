Дутерте предложил флоту России швартоваться на Филиппинах «в любое время»

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и покровителем для его страны. Во время своего визита на один из кораблей ВМФ России в порту Манилы он предложил российским кораблям швартоваться на Филиппинах «в любое время», сообщает Reuters.

«Мы приветствуем наших русских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время для чего бы то ни было, для пополнения запасов или как наш союзник, чтобы защитить нас», — сказал он.

Как отмечает Reuters, такое заявление Дутерте сделал после слов российского посла Игоря Ховаева о готовности России поставить Филиппинам оружие. Президент Филиппин рассматривает возможность проведения совместных военно-морских учений с Россией. Для этого обе страны должны подписать соответствующий документ.

4 января стало известно, что в Манилу прибыли большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома». Моряков приветствовали руководители местных военно-морских сил.

В декабре Дутерте пригрозил США разорвать пакт, позволяющий американским военным находиться на территории Филиппин. Этот документ был подписан в 1998 году. Он позволяет военным США находиться на территории Филиппин для проведения совместных учений.