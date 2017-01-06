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Дутерте предложил флоту России швартоваться на Филиппинах «в любое время»

16:54 6.01.2017
Фото с сайта bbci.co.uk
Фото с сайта bbci.co.uk
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Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и покровителем для его страны. Во время своего визита на один из кораблей ВМФ России в порту Манилы он предложил российским кораблям швартоваться на Филиппинах «в любое время», сообщает Reuters.

«Мы приветствуем наших русских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время для чего бы то ни было, для пополнения запасов или как наш союзник, чтобы защитить нас», — сказал он.

Как отмечает Reuters, такое заявление Дутерте сделал после слов российского посла Игоря Ховаева о готовности России поставить Филиппинам оружие. Президент Филиппин рассматривает возможность проведения совместных военно-морских учений с Россией. Для этого обе страны должны подписать соответствующий документ.

4 января стало известно, что в Манилу прибыли большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома». Моряков приветствовали руководители местных военно-морских сил.

В декабре Дутерте пригрозил США разорвать пакт, позволяющий американским военным находиться на территории Филиппин. Этот документ был подписан в 1998 году. Он позволяет военным США находиться на территории Филиппин для проведения совместных учений.

Темы: Филиппины, Российский Военно-морской флот, Международные отношения
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Комментарии читателей
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06.01.2017, 19:42
Алексей

Да тяжело приходится сейчас США, то Венесуела вышла из подчинения, то Бразилия, то Аргентина, теперь Филлипины, в некоторых странах США отыграли и вернули контроль, но это похоже уже на одни сплошные пожары, и сша на пожарного, который тушит то там то там!))) На долго ли их хватит?
06.01.2017, 18:49
Остап

У Филиппин территориальный спор с Китаем из-за островов, и помочь Филиппинам здесь может только США, а Россия никак помочь не может. Так что, пустое дело. Если удастся Филиппинам маленько оружия продать, то уже хорошо.
06.01.2017, 18:42
1

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