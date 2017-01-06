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Сирийские военные поблагодарили Россию за «основную роль» в своих победах

15:29 6.01.2017
Фото с сайта rt.com
Фото с сайта rt.com
Сюжет: Сирийский кризис

Поддержка российских Воздушно-космических сил сыграла «основную роль» в победах сирийской армии, заявил глава Генштаба Сирии Али Айюб в ходе сеанса видеосвязи с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

По словам Айюба, эти победы «проложили путь к соглашению о прекращении боевых действий и создали соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии», передает «Интерфакс».

В свою очередь Валерий Герасимов заявил, что «успехи сирийских вооруженных сил по освобождению Алеппо создали необходимые условия для мирного разрешения конфликта», сообщает «Интерфакс».

В Сирии с конца 2016 года действует режим прекращения огня, к которому присоединилась, в частности, одна из наиболее влиятельных исламистских группировок «Ахрар аш-Шам». За несколько дней повстанцы несколько раз обвиняли власти Сирии в нарушении перемирия; в провинции Латакия 5 января произошел теракт.

О перемирии было объявлено вскоре после того, как власти Сирии при поддержке РФ полностью освободили город Алеппо, восточные кварталы которого долгое время удерживали повстанцы.

За время штурма Алеппо западные политики и гуманитарные организации неоднократно обвиняли Сирию и РФ в нанесении авиаударов по гражданским объектам, в том числе по больницам. Москва и Дамаск эти обвинения категорически отрицали.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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06.01.2017, 19:44
Шиза

Если разуть глаза и вынуть все лишнее из ушей, то можно заметить, что упоминают и причем - часто. Не нужно так наЗОЙливо нести пургу.
06.01.2017, 19:36
русский

А Вы собственно кем Дональду Трампу доводитесь? Внучатый племянник? ;-)
06.01.2017, 18:54
blog2038

Если верить обвинениям
и Россия действительно взломала почту Демократов и вскрыла коррупцию Хиллари,
то я с удовольствием вас поблагодарю за это.
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