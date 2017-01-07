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Израиль сократил финансирование ООН после резолюции о еврейских поселениях

15:40 7.01.2017
Фото с сайта euromag.com
Фото с сайта euromag.com
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Израиль решил частично приостановить выплаты в бюджет ООН в ответ на принятие резолюции, которая осуждает строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Финансирование будет сокращено примерно на шесть миллионов долларов — такую сумму ООН тратит на поддержку организаций, которые официальный Иерусалим считает антиизраильскими.

«Неразумно финансировать организации, которые действуют против нас в ООН. ООН должна положить конец абсурдной ситуации, при которой она поддерживает структуры, действующие с единственной целью разжигания ненависти и распространения антиизраильской пропаганды», — заявил посол Израиля в ООН Данни Данон.

Совет безопасности ООН принял резолюцию против еврейских поселений 23 декабря. В ней говорится, что строительство поселений на палестинских территориях нарушает международные договоренности и препятствует установлению мира на Ближнем Востоке.

Резолюцию поддержали 14 стран-членов Совета безопасности. США, которые ранее блокировали принятие таких документов, воздержались при голосовании.

Израиль после голосования в ООН решил отозвать послов из Новой Зеландии и Сенегала — стран, которые инициировали принятие резолюции.

Темы: Израиль, Палестино-израильский конфликт, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.01.2017, 16:53
Гость: чинделе

Неправильно они как-то живут в Израиле. Нет бы всю ООН на ёлку пригласить!
07.01.2017, 16:40
Гость: мил

ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ... КТО МЕШАЕТ ТАК ЖЕ ДЕЛАТЬ РОССИИ?
07.01.2017, 16:25
Гость: хазарин

Сегодня 75 лет успешному завершению контрнаступления Красной Армии под Москвой!!
Если кого волнуют поселения на "палестинских" территориях, то один поселенец на тракторе с автоматом гораздо эффективнее всей группировки ВКС в Сирии
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