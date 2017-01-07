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Американская разведка обвинила в хакерских атаках лично Путина

11:25 7.01.2017
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ЦРУ, АНБ и ФБР опубликовали совместный доклад, посвященный "вмешательству России" в недавние президентские выборы в США.

Документ, согласно задумке авторов, исследует "мотивы и пределы намерений" Москвы в отношении президентских выборов и ее влияние на общественное мнение американцев с помощью "киберинструментов" и кампаний в СМИ.

Авторы утверждают, что российские власти пытались помешать Хиллари Клинтон стать президентом, "очернить" ее в глазах американских граждан и подорвать демократический процесс в США, пишет РИА Новости.

Распоряжение о проведении соответствующей "кампании" якобы отдал лично Владимир Путин. Он же совместно с российским правительством стремился увеличить шансы Дональда Трампа на победу, полагает американская разведка.

Средства, к которым прибегала Россия, с точки зрения ЦРУ, АНБ и ФБР включают в себя хакерские атаки, " посредничество третьих лиц", а также деятельность СМИ и "проплаченных троллей".

В документе говорится в том числе о том, что у России был доступ к избирательным комиссиям на территории США. При этом авторы признают, что системы, атакованные "российскими хакерами", с подсчетом голосов никак не связаны.

Шесть из 14 страниц доклада посвящено деятельности российских СМИ Sputnik и RT, которые, по утверждению спецслужб, нарочно выставляли Хиллари Клинтон в негативном ключе, сосредотачиваясь на скандале с перепиской и на слухах о состоянии ее здоровья.

Разведка США также указывает, что после летних Олимпийских игр российские хакеры одной из своих основных целей избрали Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В частности, утечки данных об американских спортсменах, уличенных в применении запрещенных препаратов, приписываются Главному разведывательному управлению (ГРУ) России.

В докладе говорится, что именно ГРУ использовало личность хакера Guccifer и сайт DCLeaks.com, чтобы публиковать добытые в результате хакерских атак данные, и именно оно передало данные, полученные после взлома Национального комитета Демократической партии США Wikileaks.

Уже после американских выборов Москва, по мнению американской разведки, пыталась взломать американские экспертные центры и неправительственные организации в области национальной безопасности, обороны и международной политике. Сделано это было для сбора материалов, которые можно было бы в будущем применить для влияния на внутренние дела США, утверждается в документе.

"Мы считаем, что Москва будет применять уроки, усвоенные в ходе ее направленной на американские выборы кампании, распоряжение о проведении которой отдал Путин, для дальнейших попыток оказывать влияние на страны мира, в том числе на союзников США и их избирательные процессы", — резюмируют авторы доклада.

Обвинения в попытках повлиять на выборы в США звучали в адрес России на протяжении всей президентской кампании, по итогам которой американцы избрали своим президентом Дональда Трампа.

Информация из доклада АНБ, ФБР и ЦРУ также уже озвучивалась американской разведкой ранее. Газета The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, которые ознакомились с докладом до его публикации, отмечает, что никаких сенсаций нет даже в засекреченной его части.

Избранный президент Дональд Трамп в четверг поставил под сомнение то, что именно Россия взломала сервер Национального комитета демократов. Основатель WikiLeaks, в свою очередь, опровергал информацию о том, что электронные письма с этого сервера его организация получила от российского правительства.

Обвинения в хакерских атаках осенью прокомментировал Владимир Путин. Он отметил, что в опубликованных хакерами материалах нет ничего, что было бы в интересах России.

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Федеральное бюро расследований США (ФБР), Владимир Путин, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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07.01.2017, 17:01
Гость: да-да

"И вообще, когда Путин порядок наведет?!"-"рыночный порядок " ,за последние пару десятилетий выкосил более двух десятков миллионов человечков (было 152 стало 142 ,минус более 10млн новых граждан из числа мигрантов.) .Промышленность ,наука, технологии, медицина, образование, безопасность и с\х в ауте (не считая истерии-пиарастии ).Коррупция доросла до небес,правопорядок выпал в осадок . Создан ,буквально из ничего великий сырьевой придаток . Вот -бы ,штатникам такой порядок..
07.01.2017, 16:58
Гость: Не

Ну вообще-то не стоит обобщать. Американцы вообще-то великая нация, чего не скажешь о хохлах. А то, что нынешняя администрация ведёт себя как истеричная баба на рынке, ну на то она и демократия, всегда есть возможность поменять. Это сейчас собственно и произошло,
07.01.2017, 16:52
Гость: Русский

... надеюсь, ВСЕ Русские и россияне убедились, что у России нет ни партнеров, и уже точно -союзничков. А почему?! Да очень все просто: Мы ЕДИНСТВЕННАЯ страна в Мире, подчеркиваю -в МИРЕ,которая является САМОДОСТАТОЧНОЙ. У нас есть ВСЕ. Естественно, англо-саксы исходят на гоVно от зависти.
А сколько соседей ваще бесятся ,что мы не хотим и главное не будем их содержать за наш счет.
ВЫВОДЫ:
1. В.Путин делает все абсолютно правильно, создав Мощную Армию, подводный Атомный флот и их основу-ВПК.
2. Следующий этап, надо создавать Русский Мир на территории РФ, приглашая всех РУССКИХ со всего Мира. Для этого надо резко поднять уровень жизни в России.
3. ШОС должен стать основой нашего влияния на всех в Мире.
4. Всяких голодранцев, типа, бульбашей, хохлов и иже с ними выкинуть из нашего экономического обозрения. Точка.
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