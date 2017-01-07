Трамп рассказал подробности встречи с главами разведки США

Избранный президент США Дональд Трамп в коротком интервью Associated Press заявил, что многое узнал на встрече с руководством разведки США, где ему представили секретную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы США.

«Это была действительно отличная встреча, мне очень понравились эти люди», — сказал он. «Я узнал многое и, полагаю, они тоже», — добавил избранный президент. Подробнее о том, какие именно данные ему были представлены, Трамп не рассказал, отметив лишь, что узнал много «секретных вещей».

На прямой вопрос, согласился ли он с утверждениями о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США, Трамп не ответил.

В предыдущем заявлении Трампа, которое было сделано сразу после окончания встречи, говорилось, что встреча была «конструктивной». Он отметил, что предпринятые кибератаки не оказали никакого влияния на прошедшие выборы.

«В то время как Россия, Китай, другие страны, а также отдельные группы и люди постоянно пытаются прорваться через киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе национального комитета Демократической партии, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, а также не было никакого взлома машин для голосования», — говорилось в заявлении Трампа, которое цитировало агентство Reuters.

Трамп также пообещал, что в течение 90 дней после того, как займет пост президента США, сформирует команду, которая разработают план по противодействию кибератакам.

Избранный вице-президент США Майк Пенс позднее уточнил, что ​Трамп предпримет «агрессивные» шаги против кибератак в первые дни своего вступления в должность.