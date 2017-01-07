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Трамп рассказал подробности встречи с главами разведки США

12:37 7.01.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Избранный президент США Дональд Трамп в коротком интервью Associated Press заявил, что многое узнал на встрече с руководством разведки США, где ему представили секретную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы США.

«Это была действительно отличная встреча, мне очень понравились эти люди», — сказал он. «Я узнал многое и, полагаю, они тоже», — добавил избранный президент. Подробнее о том, какие именно данные ему были представлены, Трамп не рассказал, отметив лишь, что узнал много «секретных вещей».

На прямой вопрос, согласился ли он с утверждениями о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США, Трамп не ответил.

В предыдущем заявлении Трампа, которое было сделано сразу после окончания встречи, говорилось, что встреча была «конструктивной». Он отметил, что предпринятые кибератаки не оказали никакого влияния на прошедшие выборы.

«В то время как Россия, Китай, другие страны, а также отдельные группы и люди постоянно пытаются прорваться через киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе национального комитета Демократической партии, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, а также не было никакого взлома машин для голосования», — говорилось в заявлении Трампа, которое цитировало агентство Reuters.

Трамп также пообещал, что в течение 90 дней после того, как займет пост президента США, сформирует команду, которая разработают план по противодействию кибератакам.

Избранный вице-президент США Майк Пенс позднее уточнил, что ​Трамп предпримет «агрессивные» шаги против кибератак в первые дни своего вступления в должность.

Темы: США, Отношения России и США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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07.01.2017, 16:17
да-да

"Вобщем все понятно. Как и Обама, Трам много наобещал. Посмотрим. Мне кажется, что он пойдет по стопам Обамы. Если не по своей воле, то по чьей-то."-должность президента сша не дает полномочий что -либо менять радикально без разрешения парламента .Никаких валюнтраизмов и реформ, как ему взбрендит,там быть не может в принципе. Его, случай чего он будет делать не так, парламент уволит -объявит импичмент.Правда ,у него есть исторический пример ,как себя можно вести-вертеть реформы, и не потерять власть :когда, в расеи парламент уволил ельцина ,за его так называемые реформы ,плохую работу тот ,"не растерялся" , и верные ему( а, не долгу пред народом, конституцией и страной!?) военные в очередной раз изменили народу,стране и закону ,просто расстреляли парламент и выступивший за законность безоружный народ..арестовали вице-президента и других законных руководителей страны,потом, под угрозой смерти обществу пособники ельцина предъявили новый так называемый основной закон , легализовавший всевластие "своего командира"...Вопрос ,только в том ,осмелится -ли трамп (по примеру ельцина) ,и сможет-ли он ,найти таких подельников, военных ,которые "перейдут" на его сторону - выступят танками,с оружием в руках против действующих законов,общества, конституции у себя в гнилой америке ?На вряд-ли трамп ,такой-же "смелый", как ельцин ,да и военные в сша ,очевидно не те..
07.01.2017, 16:03
Федя1

Не надейся! Он вполне вменяемый человек.
07.01.2017, 16:03
@.rgu

Господин хороший,поверь:вам европейцам будет хуже всех,если у нас с амерами будут хреновые отношения. Поверь!
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