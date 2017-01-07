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В Сети появилась запись беседы украинских чиновников о захвате власти

11:37 7.01.2017
Фото с сайта nakanune.ru
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Депутат Верховной рады Сергей Пашинский в телефонном разговоре с лидером украинской партии "УКРОП" Геннадием Корбаном говорил о захвате власти на Украине. Аудиозапись опубликовал на своей странице в Facebook бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов, сообщает Накануне.RU.

"Да простит меня Геннадий Корбан, но в этом аудиофайле, посланном мне богами, он прекрасен. Возомнившая себя большим начальником облезлая политическая обезьяна, а по совместительству депутат Народного Фронта Пашинский - с хвастовством и надменностью о захвате власти, дружбе с президентом и о том, как нужно воровать. Наслаждайтесь", - таким комментарием снабдил аудиозапись Андрей Портнов.

На опубликованной записи предположительно зафиксирован разговор Пашинского и Корбана. В ходе беседы Пашинский говорит о захвате власти и руководстве страной, чтобы "она процветала". В ответ собеседник депутата просит "не говорить такие вещи по телефону". На что Пашинский отмечает: "Я друг президента, мы захватим власть для президента".

Далее депутат грозится "расстрелять первыми" ближайшее окружение Порошенко, которые считают их врагами. "Они ничего делать не могут, даже воровать не умеют!" — сетует Пашинский. Корбан соглашается со всем сказанным.

Как сообщает издание "Страна.ua", разговор состоялся осенью 2014 г. В тот момент Корбан занимал должность заместителя главы Днепропетровской ОГА. 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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07.01.2017, 16:42
ремейк Надежды Савченко

Собирать и пользоваться сплетнями это игровая площадка россиян,когда же они будут приперты фактами , они мгновенно переключаются на игру "Попробуй докажи" и выдвигают множество неправдоподобных версий и как высказал свою мысль ещё при жизни один опытный еврей-нацист, смысл которой сводится : "Они из любого обвинителя путем несложных манипуляций способны сделать обвиняемым"
07.01.2017, 16:29
да-да

"Посмотрите на фамилии( настоящие революционеров 1917 года!! История повторяется? "-при чем тут революционеры 1917 ("гондурас беспокоит"?)?Да и революционеры в 197 были разные -от эсэров(социал -революционеров),анархистов, меньшивиков, кадетов и пр. до РСДРП ,воплощавшей волю большинства трудового народа разваливающейся РИ .. Да, и "фамилия" ,она конечно никуда не девается но, главное дела .История никогда не повторяется в точности ( в одну воду нельзя войти дважды..) .
07.01.2017, 14:59
Предсказуемо все

Посмотрите на фамилии( настоящие революционеров 1917 года!! История повторяется? Два кошерных отморозка собираются брать власть, чтобы больше воровать. А видео с корбаном видели, где он говорил, что у него везде свои люди? И даже в днр и лнр? Что они внедряются , чтоб развалиться тд? Покупают всех и вся, остальных стреляют. Вот их методы борьбы, а государство( гражданами которых они явояются) только помогает им исподтишка. Так было всегда. Вспомните, кто грузинов вооружал перед войной?
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