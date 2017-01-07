В Сети появилась запись беседы украинских чиновников о захвате власти

Депутат Верховной рады Сергей Пашинский в телефонном разговоре с лидером украинской партии "УКРОП" Геннадием Корбаном говорил о захвате власти на Украине. Аудиозапись опубликовал на своей странице в Facebook бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов, сообщает Накануне.RU.

"Да простит меня Геннадий Корбан, но в этом аудиофайле, посланном мне богами, он прекрасен. Возомнившая себя большим начальником облезлая политическая обезьяна, а по совместительству депутат Народного Фронта Пашинский - с хвастовством и надменностью о захвате власти, дружбе с президентом и о том, как нужно воровать. Наслаждайтесь", - таким комментарием снабдил аудиозапись Андрей Портнов.

На опубликованной записи предположительно зафиксирован разговор Пашинского и Корбана. В ходе беседы Пашинский говорит о захвате власти и руководстве страной, чтобы "она процветала". В ответ собеседник депутата просит "не говорить такие вещи по телефону". На что Пашинский отмечает: "Я друг президента, мы захватим власть для президента".

Далее депутат грозится "расстрелять первыми" ближайшее окружение Порошенко, которые считают их врагами. "Они ничего делать не могут, даже воровать не умеют!" — сетует Пашинский. Корбан соглашается со всем сказанным.

Как сообщает издание "Страна.ua", разговор состоялся осенью 2014 г. В тот момент Корбан занимал должность заместителя главы Днепропетровской ОГА.