Хиллари Клинтон не исключила возможности борьбы за пост мэра Нью-Йорка

Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах президента США Дональду Трампу, не исключила возможности того, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка, пишет ТАСС со ссылкой на газету New York Daily News. Выборы мэра крупнейшего города США пройдут 7 ноября нынешнего года.

Как сообщил хорошо информированный источник, Хиллари Клинтон в частной беседе не исключила возможности того, что она будет в нынешнем году бороться за пост мэра Нью-Йорка. По словам этого осведомленного лица, Клинтон, которую многие сторонники призывают вернуться в политику и участвовать в борьбе за пост мэра, не исключила возможности того, что она бросит вызов нынешнему мэру Биллу де Блазио.

Как напомнила газета, де Блазио поддерживал на протяжении многих лет тесные связи с четой Клинтон, однако "отношения между ними резко ухудшились после того, как он отказался поначалу поддержать Хиллари Клинтон в качестве кандидата на пост президента США".

Заняв пост мэра крупнейшего города США, Хиллари Клинтон, как отметила New York Daily News, "вновь оказалась бы на мировой арене, однако многие политики выражают сомнения в том, что экс-госсекретарь решится когда-либо вернуться к активной политической деятельности".

Один из факторов, препятствующих участию Клинтон в борьбе за пост мэра - ее нынешнее место жительства в городке Чаппакуа к северу от Нью-Йорка. Между тем по законам штата Нью-Йорк, кандидат на пост мэра Нью-Йорка обязан проживать на территории одного из пяти районов города - на Манхэттене, в Бруклине, Бронксе, Куинсе или на Стейтен-Айленде.