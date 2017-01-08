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Зампредседателя украинской Рады опозорилась в социальных сетях

12:45 8.01.2017
Фото с сайта rada.gov.ua
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Вице-спикер украинской Верховной Рады Ирина Геращенко опозорилась в соцсети - политик опубликовала пост, в котором перепутала Россию и Европейский Союз

Геращенко написала, что Россия якобы потеряла 17,5 млрд евро из-за санкций, введенных Евросоюзом против нее, пишет Накануне.ру со ссылкой на украинское издание "Вести".

К своей публикации она прикрепила ссылку на статью издания "Европейская правда", в которой наоборот говорится о потерях Евросоюза от антироссийских санкций.

Пользователи социальной сети сразу же заметили ошибку, после чего Геращенко удалила свой пост. 

Темы: Россия, Украина, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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08.01.2017, 20:18
Гость: Точно

Причем в гигантской прибыли, считать не успевают.
08.01.2017, 20:17
Гость: Правильное разумение.

Типичное поведение глупой женщины - сначала брякнуть, а потом подумать, а что же такое я сказала?
08.01.2017, 20:09
Гость: ???

Уж лучше единомыслие, чем такое "разнообразие". Тебе самому-то этот позор не надоел? Впрочем ты никогда в этом не признаешься, легендарная впэртость и свидомый гонор не дадут.
И это не только твоя проблема, это проблема всех украинце, готовых из-за своего глупого упрямства и спеси доконать Украину.
Все комментарии (17)
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