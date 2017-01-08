Зампредседателя украинской Рады опозорилась в социальных сетях

Вице-спикер украинской Верховной Рады Ирина Геращенко опозорилась в соцсети - политик опубликовала пост, в котором перепутала Россию и Европейский Союз

Геращенко написала, что Россия якобы потеряла 17,5 млрд евро из-за санкций, введенных Евросоюзом против нее, пишет Накануне.ру со ссылкой на украинское издание "Вести".

К своей публикации она прикрепила ссылку на статью издания "Европейская правда", в которой наоборот говорится о потерях Евросоюза от антироссийских санкций.

Пользователи социальной сети сразу же заметили ошибку, после чего Геращенко удалила свой пост.