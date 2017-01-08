]]> ]]>
Главная В мире Новости

Опрос в странах Запада выявил страх скорого начала третьей мировой войны

17:53 8.01.2017
Фото с сайта wardogs.com
Материалы по теме:

Третья мировая война может начаться в ближайшее время, и мир балансирует на грани крупнейшего в истории конфликта, показал опрос исследовательской компании YouGov, проведенный среди жителей стран Запада.

Как уточняет The Independent, в ходе анализа были опрошены девять тысяч человек в девяти странах, включая США, Великобританию, Германию и Францию.

Респонденты заявили, что, по их мнению, установление мира на Земле в ближайшие годы маловероятно, зато крупнейший международный вооруженный конфликт может начаться уже скоро. В частности, среди американцев мировую войну предсказывают 64% опрошенных, в Великобритании - 61%, сообщает "Интерфакс".

В подобное развитие событий не верят жители стран Северной Европы, в частности, только 39% датчан считают, что перед планетой всерьез встала угроза мировой войны.

Руководитель политических и социальных исследований YouGov Энтони Уэллс констатирует, что больше всего крупного конфликта опасаются во Франции и США, но по разным причинам. Так американцы объясняют свои страхи мировой войны скорым вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа.

59% опрошенных американцев называют угрозой Россию, опасающихся Москву британцев же оказалось и вовсе 71%. Причем таковых в королевстве больше, чем, например, в Финляндии или Германии, которые географически расположены гораздо ближе к РФ.

Во Франции же люди боятся терроризма. Более 81% опрошенных убеждены, что в ближайшее время страну ждут новые теракты.

В целом же жители каждой из стран, участвовавших в исследовании, за исключением Финляндии, заявили, что вероятность терактов в их государствах крайне высока.

Темы: Европа, США, Общественное мнение
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.01.2017, 23:00
Гость: Неравнодушный

Да нет, мы любим жизнь и не желаем войны. Но, свобода и независимость Отечества для нас не пустой звук. Это Русские не раз доказывали алчной западной "цивилизации". Если на то воля божья то подавляющее большинство россиян будут себя защищать с оружием в руках. Я так думаю.
08.01.2017, 22:52
Гость: Неравнодушный

И это совсем не плохо. Боязнь и опасения заставят наконец работать мозг, а не только ж-пу. России надо больше рассказывать и показывать этой легковерной западной публике то, что её может ждать в случае, если Запад продолжит толкать мир к ядерной катастрофе. Надо больше рекламы на экраны про третью мировую. Вместо рекламы подгузников. Наш товар пора научится грамотно рекламировать на этом рынке страхов. Пусть покупают у нас не только газ и нефть, но и сердечный трепет от увиденного и рассказанного о нашем оружии неотвратимого возмездия. Пусть прикинут своим умом, стоит ли овчинка выделке, и так ли безнаказанно обойдется им травля медведя?
08.01.2017, 22:37
Гость: Нема базара!

Пусть для начала со своими неграми и ч...бесами разберутся.
А потом и к III мировой приступают.
Все комментарии (13)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.