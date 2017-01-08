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Полиция восстановила всю картину произошедшего в Стамбуле теракта

12:12 8.01.2017
Фото с сайта vesti.ru
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Стамбульская полиция выяснила, что террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в новогоднюю ночь, оказался уроженцем Узбекистана

Полиция вычислила, что стрельбу в ночном клубе в центре Стамбула в ночь на 1 января устроил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан, пишет РБК со ссылкой на издание Daily Sabah.

Полиция восстановила всю картину произошедшего. Машарипов вошел в ночной клуб и выпустил в его посетителей 180 пуль. После этого он ушел на кухню, где за 13 минут переоделся и сумел незамеченным покинуть здание вместе с паникующими людьми.

Далее террорист поймал такси, доехал до соседнего района, где вышел из машины, заявив водителю, что у него нет денег. Как выяснила полиция, 500 лир он забыл в куртке, которую оставил на кухне ночного клуба.

Как указывает издание Olay, именно благодаря таксисту и удалось выяснить личность террориста. Камера наружного наблюдения проследила путь преступника от ночного клуба до машины, а затем полиция нашла водителя такси.

Известно, что Машарипов приехал в Стамбул из Коньи. Он родился в 1988 году, знает турецкий, арабский и русский языки.


 

Темы: Турция, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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08.01.2017, 17:31
Гость: Дитя

СНГ
08.01.2017, 16:33
Гость: Мик

Мотив забыли. И как солдаты СА превратились в террористов? Может из за союза ССР??! а Как ситуацию изменить на противоположную??! Может СССР восстановить или хотя бы Союзное государство??!!!!
08.01.2017, 14:14
Гость: антитеррор

Раз русский знает, тогда все ясно.
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