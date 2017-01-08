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СМИ: США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына

11:42 8.01.2017
Ким Чен Ын. Фото с сайта obozrevatel.com
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Вооруженные силы Южной Кореи и американский спецназ планируют сформировать специальное подразделение, ответственное за убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае начала боевых действий на полуострове, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Ренхап". 

Бригаду численностью от одной до двух тысяч человек планируют создать уже в нынешнем году. По словам источника агентства в южнокорейской армии, американские военные будут подчиняться южнокорейскому командованию.

Возможные сценарии развития событий на Корейском полуострове отработают на совместных учениях. Как отмечается, в этом году Вашингтон и Сеул договорились увеличить число учебных маневров. Перед спецбригадой ставится задача ликвидировать высшее военное и политическое руководство КНДР в случае начала войны.

Темы: Северная Корея, США, Южная Корея
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Комментарии читателей
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08.01.2017, 19:49
Иван

Два дальневосточных сателлита США Япония и Юж. Корея вот-вот передеруться между собой, им не до Сев.Кореи, за пиндосию в этом регионе, уже, некому впрягаться, а то они все привыкли жар чужими руками загребать. Пусть сами с Ким-Чен-Ыном разговаривают, если он будет еще с ними разговаривать. Он ведь прекрасно знает, что США не договороспособны, а способны только врать.
08.01.2017, 19:03
с Урала

Бандиты, что ещё скажешь. Это нормально, вообще, в открытую объявить о желании убить главу другого государства? Пиндосня уже достала.
08.01.2017, 19:00
blog2038

Ну тогда всё в порядке - это устроит всех, и наших и ваших.
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