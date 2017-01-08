СМИ: США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына

Вооруженные силы Южной Кореи и американский спецназ планируют сформировать специальное подразделение, ответственное за убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае начала боевых действий на полуострове, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Ренхап".

Бригаду численностью от одной до двух тысяч человек планируют создать уже в нынешнем году. По словам источника агентства в южнокорейской армии, американские военные будут подчиняться южнокорейскому командованию.

Возможные сценарии развития событий на Корейском полуострове отработают на совместных учениях. Как отмечается, в этом году Вашингтон и Сеул договорились увеличить число учебных маневров. Перед спецбригадой ставится задача ликвидировать высшее военное и политическое руководство КНДР в случае начала войны.