Обама заявил о своей недооценке дезинформации и кибератак

Президент США Барак Обама в интервью телеканалу ABC рассказал, что больше всего недооценивал, как дезинформация и кибервзломы могут повлиять на «открытую» американскую систему.

На вопрос журналиста, недооценил ли глава США президента России Владимира Путина, Обама ответил, что дал изначально верную оценку своему российскому коллеге.

«Я не думаю, что я недооценивал его, но полагаю, что я недооценил, в какой степени в этой новой информационной эпохе есть возможность у дезинформации, кибератак и прочих действий оказывать влияние на наше открытое общество, наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики, делая это, как мне кажется, все быстрее», — сказал американский лидер.

«Если мы не будем бдительны, то у зарубежных стран будет возможность влиять на политические дебаты в США способами, которые не могли быть возможными 10, 20, 30 лет назад, частично из-за способа передачи новостей и частично из-за того, что все больше людей скептически относятся к основным новостным организациям, которые говорят, что все правда или все ложь», — добавил он.

Он подчеркнул, что в последнее время в США наблюдается тенденция, что республиканцы, эксперты и журналисты, которые выступают в публичном пространстве, выражают больше симпатий российскому президенту Владимиру Путину, нежели своим соотечественникам в политической сфере, поскольку они являются демократами.

«Так быть не должно», — заверил Обама, добавив, что эта ситуация вызывает у него беспокойство.

В интервью ABC News, отрывок из которого телеканал опубликовал днем ранее, 7 января, президент США подчеркнул, что Россия «планировала вмешиваться» и «вмешалась» в выборы президента США.

6 января Национальная разведка США представила доклад, в котором официально обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы США 2016 года. С результатами исследования спецслужб ознакомился избранный президент США Дональд Трамп. Встречу с руководителями разведки он признал конструктивной. Прямо на вопрос, согласен ли он с результатами доклада, он не ответил, однако его помощник, будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус, заявил, что новая администрация примет меры в отношении России в связи с обвинениями в кибератаках и вмешательстве в выборы.