Журналисты усомнились в прозрачности расследования крушения МН17

Голландские журналисты Стефан Бек и Михель Спеккерс усомнились в прозрачности и надежности расследования катастрофы малазийского «Боинга» после того, как местная полиция конфисковала у них материалы, привезенные с места крушения.

На своей странице в Facebook Бек пояснил, что по возвращении из Донбасса журналисты лишились телефонов, камеры, ноутбука, записей интервью и предметов, найденных в районе катастрофы.

«В голландской прокуратуре утверждают, что сами не могут собрать подобный материал, поскольку в регионе, где произошло крушение, слишком опасно. Однако в ходе нашего пребывания в районе мы убедились, что это не так», - отметил журналист. Он также добавил, что прокуратура отказывается забирать и приобщать к делу ранее собранные на месте крушения предметы, которые до сих пор хранятся на складах.

«Эти некорректные утверждения и конфискация материалов дает основания для сомнений относительно прозрачности и надежности проводимого расследования», - заключил журналист.

В голландской полиции, в свою очередь, заявили, что все материалы, найденные в районе крушения лайнера, переданы сотрудникам правоохранительных органов. Что же касается, оборудования, которое было отобрано у журналистов, то оно опечатаны и отправлено на хранение. В полиции допустили, что добытая корреспондентами информация может быть использована при расследовании, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года на Донбассе. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Предполагается, что самолет был сбит. Власти Украины и ДНР обвинили в случившемся друг друга.

