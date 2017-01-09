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Журналисты усомнились в прозрачности расследования крушения МН17

18:28 9.01.2017
Обломки «Боинг-777». Фото пользователя Twitter @aviastudent
Обломки «Боинг-777». Фото пользователя Twitter @aviastudent
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Голландские журналисты Стефан Бек и Михель Спеккерс усомнились в прозрачности и надежности расследования катастрофы малазийского «Боинга» после того, как местная полиция конфисковала у них материалы, привезенные с места крушения.

На своей странице в Facebook Бек пояснил, что по возвращении из Донбасса журналисты лишились телефонов, камеры, ноутбука, записей интервью и предметов, найденных в районе катастрофы.

«В голландской прокуратуре утверждают, что сами не могут собрать подобный материал, поскольку в регионе, где произошло крушение, слишком опасно. Однако в ходе нашего пребывания в районе мы убедились, что это не так», - отметил журналист. Он также добавил, что прокуратура отказывается забирать и приобщать к делу ранее собранные на месте крушения предметы, которые до сих пор хранятся на складах.

«Эти некорректные утверждения и конфискация материалов дает основания для сомнений относительно прозрачности и надежности проводимого расследования», - заключил журналист.

В голландской полиции, в свою очередь, заявили, что все материалы, найденные в районе крушения лайнера, переданы сотрудникам правоохранительных органов. Что же касается, оборудования, которое было отобрано у журналистов, то оно опечатаны и отправлено на хранение. В полиции допустили, что добытая корреспондентами информация может быть использована при расследовании, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года на Донбассе. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Предполагается, что самолет был сбит. Власти Украины и ДНР обвинили в случившемся друг друга.
 

Темы: Нидерланды, Правоохранительные органы в мире, СМИ в мире, СМИ и журналистика, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2017, 00:21
окак!

"Весь мир об этом знает, за исключением России".Именно так!Россия знает,что не сбивала этот борт,а всё остальное происки от лукавого.
Так весь мир "знает"что вы мирный люд не убиваете на Донбассе....
09.01.2017, 21:59
нв

Родину решили продать,что расценками интересуетесь.
09.01.2017, 21:57
нв

Как и любая власть от бога.
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