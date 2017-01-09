Эпидемия фобии «русских хакеров» перекинулась на Европу

Брюссель увидел резкий всплеск «все более и более опасных» кибератак в Европе

После заявления Барака Обамы, поддержавшего доклад разведок США о «российских хакерах», европейские политики и СМИ начали раскручивать тему кибератак. Среди целей хакерских атак упоминаются серверы Еврокомиссии и энергосистемы Германии. Какую роль сыграет медийная истерия из-за «русской угрозы» в предстоящих выборах в Германии и во Франции?

Брюссель увидел резкий всплеск «все более и более опасных» кибератак в Европе. Беспокойство по поводу потенциального вмешательства России в европейскую политику растет, сообщает The Financial Times.

По данным этого издания, только за минувший 2016 год было предпринято 110 попыток взломать серверы Еврокомиссии – на 20% больше, чем в 2015-м. Financial Times видит в произошедшем след российских хакеров и утверждает: в ближайшие месяцы Москва якобы может вмешаться в ход французских и немецких выборов.

В «подтверждение» этого заявления FT напоминает, что американские спецслужбы обвиняли Кремль во взломе электронной почты Демпартии в преддверии президентских выборов в США.

В Брюсселе, где содержатся конфиденциальные данные о 28 государствах – членах ЕС, а также управлении еврозоной, активизировали меры безопасности для борьбы с растущей угрозой. В частности, по данным Financial Times, Еврокомиссия уже расширяет сотрудничество по кибербезопасности с НАТО. Наиболее тревожными являются те кибератаки, которые стремятся «подорвать доверие к нашей демократии», заявил еврокомиссар по вопросам безопасности сэр Джулиан Кинг (к слову, представляющий покидающую Евросоюз Британию).

Европейские чиновники прямо не говорят, что главным источником угроз считается Россия, но речь идет именно о ней, разъясняет Financial Times.

В Германии жалуются на «ощущение небезопасности»

Угроза кибератак не на шутку встревожила и немецких депутатов. Так, глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Томас Опперман призвал министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера усилить киберзащиту Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI), о чем он рассказал в интервью Suddeutsche Zeitung.

Опперман напомнил руководителям различных соцсетей о необходимости быть максимально бдительными и удалять посты по разжиганию ненависти в течение 24 часов.

Ранее в марте этого года Федеральная служба защиты Конституции Германии сообщала, что хакерская группировка Sofacy, за которой якобы стоят российские спецслужбы ФСБ и ГРУ, готовит атаку на немецкий энергетический комплекс, передавала Deutsche Welle.

Цель атаки – вывести из строя немецкие электростанции и электросети. По данным издания, хакерская группировка Sofacy уже организовывала крупную атаку на сайт немецкого правительства весной 2015 года. В связи с этим депутат бундестага Бурхард Лишка не исключил, что российские власти хотят усилить ощущение небезопасности среди граждан Германии, констатировала DW.

«Российские кибервзломы были частью этой кампании»

Ранее в понедельник покидающий свой пост президент США Барак Обама в очередной раз поддержал заявления разведки США о «российских хакерах».

«Я думаю, в докладе все изложено ясно», – подчеркнул Обама, отметив, что Москва пыталась «вмешаться в избирательный процесс, ...имевшие место кибервзломы, совершенные россиянами, были частью этой кампании». Американский президент добавил: у Москвы «были явные предпочтения» в вопросе результатов американских выборов.

Хотя спецслужбы США не всегда полностью уверены в своих выводах, на сей раз степень уверенности оказалась «высокой», признал Обама. Он подчеркнул, что, «ознакомившись с некоторыми основными источниками и информацией, на которые они (разведслужбы США) опирались», поддержал доклад. Глава американской администрации призвал «уделить внимание» выборам в странах НАТО.

«Начинают верить, что от России исходит новая опасность»

«Избирательная кампания в Германии началась. И тема российских кибератак на госпожу Меркель, на немецкое общество сегодня действительно фигурирует и обсуждается в СМИ», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

По мнению германского эксперта, заявления о «российских хакерах» связаны с «местью администрации Обамы против администрации Путина. Эта тема сейчас искусственно поднимается. Немецкие СМИ, немецкий истеблишмент идут в фарватере американской политики, используют этот инструмент, в том числе работу разведок, чтобы вести конфронтацию с Россией», рассказал собеседник.

Нельзя говорить, что тенденция запугивания «российскими хакерами» неэффективна, подчеркнул собеседник. «Я вижу это по тому, как люди реагируют в социальных сетях, Facebook, письмах читателей в СМИ... – констатировал Рар. – Половина населения начинает верить, что от России исходит новая громадная опасность. Другая часть общества этому не верит и даже отворачивается от своего собственного правительства, потому что понимает, что оно свои собственные пробелы, свою немощь хочет переложить на чужие плечи. Это становится для многих очевидным».

Между тем в СМИ, которые хотят в это верить, «царит негативная эйфория холодной войны». «Просто истерика. Можно писать, что угодно, все сваливать на Россию, – отметил эксперт. – Это опасный момент. Он портит отношения, которые складывались за последние десятилетия».

Однако Рар не исключил изменений в европейской политике после прихода к власти Дональда Трампа – по его словам, раздувание российской угрозы может «сойти на нет». «Потому сколько можно эту тему мусолить? Доказательств нет. Многие выводы американских, немецких разведок настолько несерьезны, что большая часть общественности всерьез их не берет», – резюмировал эксперт.

«Виновны» и в блэкауте

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отметил, что для ФРГ тема раскручивания киберугрозы со стороны России не нова.

«Если посмотреть в отчеты немецкой службы безопасности – Федерального ведомства по защите Конституции (BVT), то мы увидим, что киберугрозы и промышленный терроризм, связанный с высокими технологиями, рассматриваются как одна из важнейших угроз безопасности страны. Иранские, китайские и российские хакеры стоят в этих отчетах где-то вслед за исламскими террористами и правыми радикалами», – рассказал Камкин.

Эксперт отметил, что идея о российской киберугрозе, поданная американскими партнерами, легла в ФРГ на хорошо удобренную почву демонизации России как державы, ведущей промышленный шпионаж и выведывающей немецкие секреты в области высоких технологий.

«Напомню, что еще в прошлом году обсуждалось, что русские хакеры якобы пытались устроить немцам «блэкаут», выведя из строя местные электростанции. Теперь к этому добавится и тема влияния русских кибератак на грядущие выборы», – сообщил Камкин.

Эксперт-германист полагает, что в ходе предвыборной кампании в ФРГ спекулировать на теме «путинских хакеров» будут в первую очередь евроатлантические силы, такие как партия Ангелы Меркель ХДС, а также «Зеленые». «Рейтинг Ангелы Меркель сейчас близок в нулю, надо обращаться к теме внешней угрозы. А вот обращение Оппермана свидетельствует о том, что между двумя главными конкурентами на выборах – СДПГ и ХДС – достигнут внешнеполитический консенсус по вопросу о российской угрозе. Значит, скорее всего, на российской угрозе будут спекулировать обе партии, а основная дискуссия будет разворачиваться вокруг внутренних вопросов», – считает Камкин.

Во Франции это не подействует

Специалист по Франции, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов сообщил газете ВЗГЛЯД о том, что во Франции российские хакеры, как, собственно, и влияние российских спецслужб на внутреннюю политику, обсуждаются также достаточно широко.

«В первые дни Нового года в центральной французской газете Le Monde вышла большая статья, в которой рассказывалось о влиянии России на западные СМИ. Но пока что вся эта широкая антироссийская кампания, идущая на уровне прессы, не затрагивает государственные структуры», – рассказал эксперт.

Также Осипов полагает, что эта карта будет разыгрываться в предвыборную кампанию и, скорее всего, в связях с Россией или с «российскими хакерами» правящие социалисты будут обвинять Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Однако, отметил эксперт, результаты предвыборных праймериз и опросов показывают, что на французов такая информационная кампания влияния не оказывает и на итоги выборов подобные вбросы и заявления не повлияют. «Французы устали от нагнетания отношений с Россией и хотят сконцентрироваться на решении внутренних вопросов», – пояснил он.