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В Анкаре назвали улицу именем погибшего посла РФ

22:15 9.01.2017
Андрей Карлов. Стоп-кадр с видео в YouTube
Андрей Карлов. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Улица в Анкаре, на которой находится посольство России в Турции, переименована в честь погибшего посла Андрея Карлова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое издание Yeni Safak.

Инициатива переименования улицы принадлежала министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу и была высказана на следующий день после покушения на дипломата. В муниципальном собрании Анкары ее поддержали единогласно.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в турецкой столице. Его убийцей оказался полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, впоследствии ликвидированный спецназом.

Позднее СМИ сообщили, что турецкая полиция задержала пятерых человек по делу об убийстве российского дипломата. При этом следователи обнаружили связь между ними, убийцей и организацией оппозиционного мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена «ФЕТО».
 

Темы: Россия, Турция, Резонансные убийства и покушения в мире, Посольства и консульства в мире
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09.01.2017, 22:48
ага

ПРОВЕРИЛ, ВРАНЬЁ! НЕТ ТАКОЙ УЛИЦЫ В АНКАРЕ!
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