В Анкаре назвали улицу именем погибшего посла РФ

Улица в Анкаре, на которой находится посольство России в Турции, переименована в честь погибшего посла Андрея Карлова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое издание Yeni Safak.

Инициатива переименования улицы принадлежала министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу и была высказана на следующий день после покушения на дипломата. В муниципальном собрании Анкары ее поддержали единогласно.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в турецкой столице. Его убийцей оказался полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, впоследствии ликвидированный спецназом.

Позднее СМИ сообщили, что турецкая полиция задержала пятерых человек по делу об убийстве российского дипломата. При этом следователи обнаружили связь между ними, убийцей и организацией оппозиционного мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена «ФЕТО».

