Ассанж назвал бездоказательным доклад США о кибератаках

Основатель портала WikiLeaks назвал доклад спецслужб США о кибератаках со стороны России, якобы повлиявших на результаты президентских выборов, бездоказательными.

Он подчеркнул, что у Вашингтона нет улик против России, а сам доклад политизирован. Кроме того, он направлен на то, чтобы скомпрометировать избранного президента США Дональда Трампа, сообщает «Интерфакс».

По мнению Ассанжа, американская элита недовольна как самим Трампом, так и поддержкой, оказываемой ему обществом. Поэтому хакерские атаки, якобы имевшие место, в докладе увязываются с его победой на выборах. При этом Ассанж добавил, что первые заявление о кибератаках появились гораздо ранее, когда Трампа не воспринимали всерьез, как кандидата в президенты.

Сам Дональд Трамп неоднократно опровергал возможность своей победы на выборах благодаря вмешательству из вне. По его мнению, шумиха о кибератаках была поднята демократами умышленно, чтобы оправдать поражение Хиллари Клинтон.

