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Ассанж назвал бездоказательным доклад США о кибератаках

21:03 9.01.2017
Джулиан Ассанж. Фото с сайта theginisin.com
Джулиан Ассанж. Фото с сайта theginisin.com
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Основатель портала WikiLeaks назвал доклад спецслужб США о кибератаках со стороны России, якобы повлиявших на результаты президентских выборов, бездоказательными.

Он подчеркнул, что у Вашингтона нет улик против России, а сам доклад политизирован. Кроме того, он направлен на то, чтобы скомпрометировать избранного президента США Дональда Трампа, сообщает «Интерфакс».

По мнению Ассанжа, американская элита недовольна как самим Трампом, так и поддержкой, оказываемой ему обществом. Поэтому хакерские атаки, якобы имевшие место, в докладе увязываются с его победой на выборах. При этом Ассанж добавил, что первые заявление о кибератаках появились гораздо ранее, когда Трампа не воспринимали всерьез, как кандидата в президенты.

Сам Дональд Трамп неоднократно опровергал возможность своей победы на выборах благодаря вмешательству из вне. По его мнению, шумиха о кибератаках была поднята демократами умышленно, чтобы оправдать поражение Хиллари Клинтон.
 

Темы: США, Скандалы и разоблачения в мире, Wikileaks, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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10.01.2017, 00:23
иван з. - дану

Так не только Ассанж. У моей соседки пацан 11 лет тоже хакер - электронный классный журнал в школе взламывает и двойки свои убирает, чтобы мать уши не драла. Спрашивал у него, взламывал он американских демократов, или нет. Говорит, нет, неинтересно это ему, слишком просто. Для продвинутых хакеров это западло.
09.01.2017, 21:39
дан

ну раз сам Ассанж-великий гуру и эквадорский затворник так сказад то ясень пень-никакой кибератаки с стороны российских хакеров не было Чего уж тут рассуждать и что-то доказывать Его слово является последней инстанцией для россиян
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