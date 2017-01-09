Верховная Рада Украины освободила участников АТО от уголовной ответственности

В канун нового года народные депутаты Украины большинством голосов поддержали законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников гражданской войны в Донбассе, лукаво переименованной Киевом в антитеррористическую операцию.

Как известно, в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, принятом еще 12 февраля 2015 г., сказано: «Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Однако официальный Киев называет Минские соглашения российским инструментом «гибридной» войны против Украины и принимает законопроект, фактически дающий украинским солдатам право на убийство. Напрашиваются прямые аналогии с прошлым.

Бесноватый фюрер нацистского рейха, отправляя солдат на Восточный фронт, объявил им: «Только истинный немец, истинный германец имеет право называться человеком». Главный фашистский идеолог Геббельс низвел эту человеконенавистническую идею до животного инстинкта, когда сказал немцам: «Я освобождаю вас от химеры, называемой “совестью”, и от имени фюрера приказываю вам быть безжалостными по отношению к людям неполноценных рас!».

Сегодня киевская власть считает жителей Донбасса «генетическим мусором», а по улицам украинских городов маршируют факельные колонны нацистских последователей, истерически орущих «Бандера – наш герой!», «Москаляку на гилляку» и – «Украина превыше всего!» (Подобно известному «Германия превыше всего»).

Недавно заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин привел данные о потерях среди гражданского населения только в 2016 г. От обстрелов погибли 314 человек, среди них — трое детей.

Получили ранения 406 человек, из которых 16 детей. Разрушено 820 зданий. За период с января по декабрь количество нарушений режима прекращения огня составило 143 613 раз, в том числе из тяжелого вооружения 78 223 раза. Общая масса выпущенных по территории республики боеприпасов составила около 2000 тонн. По словам Басурина, украинские власти держат на линии фронта 32 438 человек личного состава, 213 танков, 351 единицу артиллерийских установок калибра 152 и 122 мм, 198 минометов калибра 82 и 120 мм, 84 ракетные системы залпового огня, 1154 боевых бронированных машин. «За год нами было зафиксировано более 100 провокаций, совершенных украинскими силовиками вдоль линии соприкосновения, связанных с попытками прорыва наших позиций», — сказал Басурин.

С горечью приходится констатировать, что «минский мир» сделал людей в ДНР/ЛНР заложниками…

И пока украинский президент Петр Порошенко игнорирует выполнение Минских соглашений, ситуация в Донбассе развивается по самому печальному сценарию: со стороны киевских силовиков идут регулярные обстрелы не только позиций ополчения, но и населенных пунктов.

К ноябрю 2016 г. спецкомиссией ДНР было сформировано 947 дел по факту гибели, получения ранения и незаконного удержания мирного населения украинскими военными. Отмечается, что за период с июня 2014 г. по октябрь 2016 г. 586 гражданских получили ранения, среди них — 41 ребенок. Кроме того, комиссия сформировала шесть дел по нелегальному удерживанию граждан ДНР и ЛНР украинцами.

В конце декабря Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики продолжают использовать мирное население в качестве живого щита для захвата территорий в нейтральной зоне в Донбассе. Ранее представитель народной милиции провозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения украинских силовиков в рамках переброски сил к линии соприкосновения заняли находящийся в нейтральной зоне в районе Светлодарска поселок Новолуганское. А в это время депутат Вадим Кривенко рассказывал в Верховной раде, как Луганская и Донецкая народные республики исчезнут «за месяц-два». Для этого, по его словам, Киеву необходимо установить в регионе контроль над участком границы с Российской Федерацией. Иначе говоря, народный (?) избранник предлагает удушить жителей мятежного региона блокадой с голодом, холодом, болезнями, смертями. Ничего не напоминает?

В июне минувшего года киевский министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш вынужден был признать, что жители Донбасса не желают возвращаться в состав Украины.

По его словам, даже при установлении контроля Киева над границей с Российской Федерацией население не захочет признать украинскую власть.

Напомним один факт, облетевший все украинские СМИ. 7 ноября 2016 г. полковник ВСУ, командующий оперативно-тактической группировкой «Мариуполь» Эдуард Москалев говорил, что жители подконтрольной киевским властям части Донбасса с ненавистью относятся к украинским силовикам. «Знаете, я за всю свою жизнь никогда раньше не видел таких ненавидящих взглядов. Когда на тебя смотрят — а тебя аж пронизывает от ненависти в глазах смотрящих», — сказал он и добавил, что жители региона часто передают ополченцам информацию об украинских силовиках.

А какого отношения к себе после всех злодеяний хотите вы, паны?

За неделю до нового года жители подконтрольного ВСУ населенного пункта Красногоровка сожгли в бане трех бойцов – карателей. Об этом сообщил журналистам Эдуард Басурин. По его словам, люди были доведены до отчаяния и подожгли баню, в которой отдыхали боевики националистического батальона. Во время Великой Отечественной войны было немало подобных случаев и на территории оккупированной Украины.

Кстати, не так давно вышла в свет книга «Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков 2014-2016» Максима Григорьева, автора докладов о военных преступлениях на Украине. Она содержит в себе огромное количество фактов и свидетельств очевидцев. Читать эту книгу страшно, так же, как и документальные свидетельства Нюрнбергского трибунала.

Автор далеко не случайно проводит параллели между работой по сбору свидетельств о военных преступлениях в Донбассе и работой следователей Нюрнбергского трибунала.

Горько, но, кажется, история повторяется. И не в виде фарса, а кровавой трагедии.

Вместе с Киевом мы потеряли часть Русского мира. Сегодня здесь убийство возведено в ранг закона. И для бандеровских последышей совесть – опять химера.