В результате двух взрывов в Кабуле погибли 38 человек

Жертвами двух взрывов в столице Афганистана стали 38 человек. Еще более 70 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Первый взрыв был устроен террористом-смертником на улице Дар-уль-Аман, во второй раз взорвался заминированные автомобиль. Атака была направлена против членов парламента Афганистана. Ответственность за нее взяло на себя движение Талибан (запрещено в России).

По сведениям РИА Новости, еще два взрыва позднее прогремели в Кандагаре, где губернатор провинции и глава местной полиции встречали высокопоставленного дипломата из ОАЭ. В результате инцидента был ранен губернатор. Кем были осуществлены эти взрывы, пока не сообщается.

