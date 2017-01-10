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В результате двух взрывов в Кабуле погибли 38 человек

19:01 10.01.2017
Фото с сайта hfcollection.org
Фото с сайта hfcollection.org
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Жертвами двух взрывов в столице Афганистана стали 38 человек. Еще более 70 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Первый взрыв был устроен террористом-смертником на улице Дар-уль-Аман, во второй раз взорвался заминированные автомобиль. Атака была направлена против членов парламента Афганистана. Ответственность за нее взяло на себя движение Талибан (запрещено в России).

По сведениям РИА Новости, еще два взрыва позднее прогремели в Кандагаре, где губернатор провинции и глава местной полиции встречали высокопоставленного дипломата из ОАЭ. В результате инцидента был ранен губернатор. Кем были осуществлены эти взрывы, пока не сообщается.
 

Темы: Афганистан, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Происшествия в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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