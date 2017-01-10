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США включили в «список Магнитского» Бастрыкина, Лугового и Ковтуна

00:09 10.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин США в понедельник на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

В список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы министерства.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Темы: Россия, США, Отношения России и США
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Оставить комментарий
10.01.2017, 00:19
К

Даже и не знаю как на это реагировать? Ну включили и что?
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