В отношении президента Украины начата антикоррупционная проверка

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Украины начало проверку данных декларации президента страны Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Ренат Кузьмин.

Он пояснил, что сам выступил инициатором проверки. По словам Кузьмина, Порошенко скрыл конфликт интересов – не сообщил в НАПК об имущественных и бизнес-интересах «в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции».

В качестве доказательства Кузьмин опубликовал опию ответа НАПК на его обращение по поводу возможных нарушения Порошенко антикоррупционного законодательства страны. В ведомстве заявили, что не располагают данными о наличии о украинского президента конфликта интересов.

Адвокат заверил, что обязательно уведомит общественность о результатах проведенной НАПК проверки.

Ранее сообщалось, что Порошенко владеет кондитерской фабрикой «Рошен», которая находится в Липецке.

