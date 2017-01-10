]]> ]]>
Главная В мире Новости

В отношении президента Украины начата антикоррупционная проверка

20:40 10.01.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
Материалы по теме:

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Украины начало проверку данных декларации президента страны Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Ренат Кузьмин.

Он пояснил, что сам выступил инициатором проверки. По словам Кузьмина, Порошенко скрыл конфликт интересов – не сообщил в НАПК об имущественных и бизнес-интересах «в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции».

В качестве доказательства Кузьмин опубликовал опию ответа НАПК на его обращение по поводу возможных нарушения Порошенко антикоррупционного законодательства страны. В ведомстве заявили, что не располагают данными о наличии о украинского президента конфликта интересов.

Адвокат заверил, что обязательно уведомит общественность о результатах проведенной НАПК проверки.

Ранее сообщалось, что Порошенко владеет кондитерской фабрикой «Рошен», которая находится в Липецке.
 

Темы: Украина, Борьба с коррупцией в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2017, 23:47
Гость: нв

Писать нужно правдиво:экс-генпрокурор времен Януковича стал инициатором проверки экс-министра времен Януковича.
10.01.2017, 22:19
Гость: из киева

"адвокат Ренат Кузьмин" - ну, это очень скромно сказано (интересно, почему?). На самом деле - это экс-генпрокурор времен Януковича, посадивший Луценко и Тимошенко. Классно кровавая хунта давит оппозицию, не находите? :)
10.01.2017, 22:13
Гость: со всем сердцем к России

Вера Савченко, сестра украинской летчицы Надежды, сообщила, что в Севастополе успешно работает 13-й судоремонтный завод, который принадлежит Президенту Петру Порошенко (89% акций). После этого какой он враг? Воистину уважаемый партнер.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.