]]> ]]>
Главная В мире Новости

WSJ сообщила об опасных сближениях самолетов России и США над Сирией

12:43 10.01.2017
Фото с сайта mil.ru
Фото с сайта mil.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Американские пилоты, участвующие в операциях международной коалиции в Сирии, сообщили The Wall Street Journal о неоднократных случаях опасного сближения с самолетами ВВС России.

Представители американских ВВС рассказали изданию, что российские пилоты зачастую не выполняют условия подписанного в 2015 году меморандума о безопасности полетов в воздушном пространстве Сирии.

В частности, утверждают собеседники издания, пилоты ВВС России редко отвечают на запросы в радиоэфире и столь же редко изменяют курс при сближении с американскими самолетами.

Российская авиация, добавили они, выполняет полеты в небе Сирии с выключенными транспондерами — устройствами, позволяющими идентифицировать самолет, что, по их словам, является нарушением международных правил.

Получить комментарии у Минобороны РФ изданию не удалось.

«Мы их пропускаем, — заявил бригадный генерал Чарльз Коркоран. — Мы не знаем, что они там видят или не видят, и не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас» 

Международная коалиция, возглавляемая США, проводит операцию в Сирии и Ираке против боевиков «Исламского государства» с сентября 2014 года.

Россия начала собственную операцию в Сирии против ИГ в сентябре 2015 года. Российские самолеты используют базу Хмеймим, расположенную недалеко от границы Сирии и Турции.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-25, нарушивший, по заявлениям Турции, воздушное пространство страны и не отвечавшего в радиоэфире. Пилот российского самолета и морпех, участвовавший в спасательной операции, погибли.
 

Темы: Военная авиация РФ, Отношения России и США, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2017, 18:15
Да уж

Товарищ Сталин поумней был, требовал на провокации не поддаваться.
10.01.2017, 18:02
К

отключение транспондеров объясняется просто - боевикам запрещено сбивать американские самолеты (соответствующие инструкции найдены иракцами в покинутых ИГ штабах), и пока боевик пытается понять - то ли его оборудование определения страны не работает, то ли транспондер выключен, самолет успевает улететь.
+
а вот что заставляет самолеты НАТО выключать транспондеры у границ РФ, это действительно интересно.
10.01.2017, 17:58
К

а если наши начнут американцев предупреждать на русском языке, а потом жаловаться, что те не меняют курс?
Все комментарии (21)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.