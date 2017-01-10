WSJ сообщила об опасных сближениях самолетов России и США над Сирией

Американские пилоты, участвующие в операциях международной коалиции в Сирии, сообщили The Wall Street Journal о неоднократных случаях опасного сближения с самолетами ВВС России.

Представители американских ВВС рассказали изданию, что российские пилоты зачастую не выполняют условия подписанного в 2015 году меморандума о безопасности полетов в воздушном пространстве Сирии.

В частности, утверждают собеседники издания, пилоты ВВС России редко отвечают на запросы в радиоэфире и столь же редко изменяют курс при сближении с американскими самолетами.

Российская авиация, добавили они, выполняет полеты в небе Сирии с выключенными транспондерами — устройствами, позволяющими идентифицировать самолет, что, по их словам, является нарушением международных правил.

Получить комментарии у Минобороны РФ изданию не удалось.

«Мы их пропускаем, — заявил бригадный генерал Чарльз Коркоран. — Мы не знаем, что они там видят или не видят, и не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас»

Международная коалиция, возглавляемая США, проводит операцию в Сирии и Ираке против боевиков «Исламского государства» с сентября 2014 года.

Россия начала собственную операцию в Сирии против ИГ в сентябре 2015 года. Российские самолеты используют базу Хмеймим, расположенную недалеко от границы Сирии и Турции.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-25, нарушивший, по заявлениям Турции, воздушное пространство страны и не отвечавшего в радиоэфире. Пилот российского самолета и морпех, участвовавший в спасательной операции, погибли.

