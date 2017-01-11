Безвизовое осложнение

Москва и Минск продолжают делать недружественные шаги в отношении друг друга, пребывая в уверенности, что их легко отыграть назад

В новый 2017 год Союзное государство России и Белоруссии (СГРБ) вошло не в лучшем состоянии. Весь 2016 год Москва и Минск препирались по поводу цен на газ, а к концу года поспорили и из-за нефти. Эти финансовые «дискуссии», переросшие в итоге небольшую «экономическую войну», сопровождались и разнообразными политическими жестами, иногда вполне очевидно недружелюбного характера.

Что делал белорусский президент Александр Лукашенко? Во-первых, пугал Москву намеками на внутреннюю либерализацию своего режима, что могло означать возможность «разворота на Запад». Несколько оппозиционных митингов в 2016 году не были разогнаны. Во время парламентских выборов (Национальное собрание Белоруссии полностью контролируется президентом и не имеет почти никаких реальных полномочий) стать депутатами удалось паре условных оппозиционеров. А сами выборы были впервые частично признаны Западом.

Это особенно показательно на фоне того, что еще в феврале 2016 года Европейский Союз отменил большую часть «антибелорусских» санкций — как против страны, так и персонально против ее руководства. Кроме того, на свободу вышли многие белорусские оппозиционеры, которые считались политическими заключенными.

Зато за решеткой в конце 2016 года оказались три белорусских автора, писавшие статьи для российских изданий. По мнению правоохранительных органов, их тексты попали под статью 130 Уголовного кодекса Белоруссии, предусматривающей ответственность за «разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни».

Второе направление — дипломатические и визовые отношения все с тем же Западом (в широком смысле этого слова). После победы на выборах в Польше партии «Право и справедливость» представители польских властей несколько раз приезжали в Белоруссию. Сами белорусские чиновники высокого ранга получил возможность ездить в Европейский Союз после отмены персональных санкций (раньше даже министру иностранных дел для въезда в ЕС зачастую требовалось персональное разрешение из Брюсселя).

Наконец, официальный Минск занялся реализацией стратегии по созданию одностороннего безвизового режима не только с Евросоюзом, но и приблизительно с третью официально признанных ООН государств. Для затравки иностранцам разрешили посещать Августовский канал, а также крупнейший западнобелорусский город Гродно и прилегающую область.

Ну, а уже 9 января Александр Лукашенко своим указом неожиданно разрешил гражданам 80 государств (включая людей с паспортами «неграждан» Латвии и Эстонии) без визы посещать Белоруссию. Правда, только на 5 дней и только через минский аэропорт. Исключение сделано для тех, прилетает из Москвы, поскольку эти рейсы считаются, благодаря существованию Союзного государства, внутренними.

И все это на фоне просьб оказать Белоруссии помощь из кризисного фонда ЕАЭС. Деньги нужны, чтобы погасить газовые долги перед Россией, которых в Москве насчитали на $425 млн. При этом Белоруссия решила повысить тарифы на прокачку экспортной российской нефти (почти на 12% и почти на 8% в зависимости от трубопровода).

Ситуация осложняется уже официально принятым российскими властями решением о сокращении поставок нефти в Белоруссию с 4,5 млн тонн в квартал до 4 млн. Ведь Москва тоже отнюдь не спокойно и не молча наблюдает за действиями Лукашенко, который старается переориентироваться на Запад (или делает вид, что хочет этого). Собственно, спор о ценах на газ и стал первой реакцией Кремля на белорусские «фокусы». Правительству РФ разрешили работать с Лукашенко «по договорам», которые российские чиновники всегда читают в свою пользу. Затем последовал спор о нефти.

Ну, а главным политическим ответом стало решение больше не пропускать в Россию иностранцев, попадающих на территорию СГРБ через белорусскую сухопутную границу. Если авиационный контроль Минска в Москве раньше признавали и пропускали людей, прилетевших из белорусской столицы, как пассажиров внутренних рейсов, (применяя, правда, выборочный паспортный контроль), то в 2016 году иностранцы, включая дипломатов, стали жаловаться, что на российской границе их ловят и разворачивают назад, не признавая белорусский «штамп».

Вначале ходили слухи, что для иностранцев выбрали один пункт пропуска, и они могут «посуху» добраться туда, чтобы пройти полноценный, с точки зрения российских властей, пограничный контроль. Но потом выяснилось, что даже такой возможности нет.

При этом в России продолжали считать, что Белоруссия не выполняет ряд пожеланий, которые, впрочем, не формулировались открыто. Именно недовольством на этот счет объясняют «асимметричные» выпады из Москвы, в частности, заявления высокопоставленных провластных экспертов о том, что белорусский язык был создан искусственно по решению коммунистических властей. Такие разговоры на официальном уровне осуждались представителями российской власти, но сам факт появления размышлений на эту тему вызвал в Минске болезненную реакцию.

Реальные же разногласия, на которые таким образом намекалось, иные. Во-первых, это создание военной базы в Гродно, в чем Лукашенко фактически отказал Владимиру Путину. Во-вторых, — создание единой базы данных «невыездных» и «невъездных» граждан. Об этом в 2000-е годы, закручивая гайки в Белоруссии, неоднократно просил Москву Александр Лукашенко, но теперь, когда подобная база понадобилась России (в условиях «прозрачной» границы с Белоруссией), он же старательно избегал ответа на просьбы ее создать.

Конечно, по последней «безвизовой» инициативе Минска Кремль может имитировать полное спокойствие, заявляя устами своего представителя Дмитрия Пескова о том, что «это абсолютно внутреннее дело Белоруссии». Но там, разумеется, понимают, что речь идет о желании Александра Лукашенко продемонстрировать новую степень независимости в принятии важных решений.

К чему эта чреда событий может привести в будущем? Первый вариант — Лукашенко немного улучшит отношения с Западом при помощи мер, подобных введению безвизового режима, и будет ждать, согласятся ли ЕС или США штопать дыры в белорусском бюджете вместо России. Тогда это приведет к резкому обострению отношений с Москвой, некоторые даже опасаются, что по украинскому сценарию.

Второй вариант — прекращение экономической войны (если Минск выпросит у Москвы деньги, чтобы заплатить ей же газовые и нефтяные долги), при сохранении скрытого политического противостояния. Ведь экономика все равно уже не выступает главной движущей силой двусторонних отношений. Тогда конфликт не выльется наружу, что уже можно будет считать позитивной новостью.

Разумеется, есть и третий вариант — Александр Лукашенко получит от Запада какие-то кредиты и сразу же, еще до реального обострения отношений с Россией, совершит кувырок через голову, развернувшись к Кремлю лицом, а к Западу — задом.

Белорусскому лидеру не привыкать к подобным гимнастическим упражнениям, ведь именно благодаря им ему удалось избавиться от ярлыка «последнего диктатора Европы» и стать одним из самых гибких политиков на континенте.