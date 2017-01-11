Трамп согласился с причастностью России к кибератакам в отношении США

Избранный президент США Дональд Трамп согласился с доводами американской разведки о том, что хакерские атаки на серверы Демократической партии были совершены со стороны России.

«Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это», - цитирует «Интерфакс» выступление Трампа на пресс-конференции в Нью-Йорке. По словам миллиардера, Штаты подвергаются множеству кибератак с разных сторон и, в частности, из Китая.

Трамп также раскритиковал демократов за то, что они не уделяли достаточно внимания защите от хакерских атак. При этом он добавил, что Республиканская партия в ходе предвыборной кампании приняла надлежащие меры и сумела отразить нападения взломщиков.

Миллиардер заверил, что в период его президентства будут приняты решительные меры по защите страны от кибератак. Он заявил, что США располагают лучшими в мире специалистами в данной области.

В России обвинения Вашингтона в хакерских атаках и вмешательстве в президентские выборы в США отвергают, делая акцент на отсутствие у американской стороны доказательств.

