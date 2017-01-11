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Трамп согласился с причастностью России к кибератакам в отношении США

20:17 11.01.2017
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
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Избранный президент США Дональд Трамп согласился с доводами американской разведки о том, что хакерские атаки на серверы Демократической партии были совершены со стороны России.

«Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это», - цитирует «Интерфакс» выступление Трампа на пресс-конференции в Нью-Йорке. По словам миллиардера, Штаты подвергаются множеству кибератак с разных сторон и, в частности, из Китая.

Трамп также раскритиковал демократов за то, что они не уделяли достаточно внимания защите от хакерских атак. При этом он добавил, что Республиканская партия в ходе предвыборной кампании приняла надлежащие меры и сумела отразить нападения взломщиков.

Миллиардер заверил, что в период его президентства будут приняты решительные меры по защите страны от кибератак. Он заявил, что США располагают лучшими в мире специалистами в данной области.

В России обвинения Вашингтона в хакерских атаках и вмешательстве в президентские выборы в США отвергают, делая акцент на отсутствие у американской стороны доказательств.
 

Темы: США, Отношения России и США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 23:28
Гость: ВВВ

А где программистов-то в России нашли? За полгода так и не нашёл "профессионала", чтобы пароль в Экселе обойти! А тут, откуда не возьмись, хакеры супер-пупер образовались!
11.01.2017, 22:58
Гость: куке

а ты не завидуй этому праву сильного То что позволено Юпитеру не позволено быку Когда Россия хотя бы на сантиметр приблизится к США вот тогда будете иметь какое-то право А пока -сопите в тряпочку и помалкивайте Для Вас же дучше будет
11.01.2017, 22:56
Гость: дан

ох и рано пили клоуны в Думе шампанское в честь победы Трампа Он может так закрутить гайки в отношениях с Россией что будете еще вспоминать слабака Обаму добрым словом
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