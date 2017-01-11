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Новый президент США отказался от перезагрузки отношений с РФ

21:49 11.01.2017
Флаги США и России. Коллаж с сайта ajcrussian.org
Флаги США и России. Коллаж с сайта ajcrussian.org
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в американо-российских отношениях не предусмотрена «кнопка перезагрузки».

По словам Трампа, в период его президентства Вашингтон либо поладит с Москвой, либо – нет. Он также затруднился сказать что-либо конкретное относительно возможности его диалога с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Коснувшись вопроса хакерских атак, Трамп заявил, что только Россию в них обвинять не следует. По его словам, подобной деятельностью занимаются и другие страны, в частности, Китай. Вместе с тем миллиардер отметил, что не считает чрезмерным ответ действующей администрации США на кибератаки в виде новых санкций, сообщает «Интерфакс».

При этом Трамп добавил, что после его прихода к власти и Россия, и другие страны будут уважать США значительно больше.

В Госдуме России заявления нового американского лидера расценивают как политический маневр. По мнению представителя фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, Трампу необходимо время на то, чтобы «перехватить рычаги власти у уходящей администрации Обамы и выиграть борьбу с национальными элитами», поскольку он убедился в силе антироссийского лобби, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп неоднократно высказывал намерение улучшить отношения между США и Россией. Их ухудшение он объяснял взаимной неприязнью между лидерами двух стран.
 

Темы: Россия, США, «Перезагрузка» между Россией и США, Международные отношения, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 00:00
С чего будем начинать старые песни о главном?

Удар в спину или Трамп чмо?
)
11.01.2017, 23:46
У

Как это не прискорбно но Россия непредсказуема и ненадёжна , надо дружить а не конфликтовать
11.01.2017, 23:17
Народ,что делать будем?

Трамп-то неНаш оказался!
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