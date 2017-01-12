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На Украине решили декоммунизировать названия вузов

20:28 12.01.2017
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Минобразования Украины потребовало от руководства всех вузов страны произвести смену их названий в рамках декоммунизации.

«Информируем, что необходимо срочно завершить процедуру приведения ранее присвоенных объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в соответствие с требованиями закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», - цитирует ТАСС распоряжение украинского ведомства.

В министерстве отметили, что деятельность учебных заведений, не выполнивших данное требование, будет признана не соответствующей законодательству страны. В связи с этим Минобразования не сможет рассматривать документы указанных вузов должным образом.

Так называемый закон о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. В соответствии с ним переименовываются населенные пункты, улицы, названия которых так или иначе связаны с СССР. Кроме того, сносятся памятники, в том числе и национальным героям, прославившимся в годы советской власти.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Образование в мире, История СССР
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Комментарии читателей
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13.01.2017, 02:51
Гость: Севастополь

И после этого качество обучения сразу сравняется с Оксфордом и Сорбонной.
13.01.2017, 01:48
Гость: НХ

К сожалению, в России также немало деятелей, которые готовы провести в стране "декоммунизацию". И здесь либералы смыкаются с националистами. Это не случайно. В конце концов, они преследуют одни и теже цели, а иногда и кормятся из одних рук.
13.01.2017, 01:38
Гость: из киева

Глупо предлагать то, чего сделать не можешь.
Потому что могут ответить: "Точно, надо! Можешь начинать":)
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