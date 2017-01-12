На Украине решили декоммунизировать названия вузов

Минобразования Украины потребовало от руководства всех вузов страны произвести смену их названий в рамках декоммунизации.

«Информируем, что необходимо срочно завершить процедуру приведения ранее присвоенных объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в соответствие с требованиями закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», - цитирует ТАСС распоряжение украинского ведомства.

В министерстве отметили, что деятельность учебных заведений, не выполнивших данное требование, будет признана не соответствующей законодательству страны. В связи с этим Минобразования не сможет рассматривать документы указанных вузов должным образом.

Так называемый закон о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. В соответствии с ним переименовываются населенные пункты, улицы, названия которых так или иначе связаны с СССР. Кроме того, сносятся памятники, в том числе и национальным героям, прославившимся в годы советской власти.

