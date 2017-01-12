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В Хургаде заработало российское генконсульство

22:08 12.01.2017
Фото с сайта tonkosti.ru
Фото с сайта tonkosti.ru
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На египетском курорте Хургада официально заработало генконсульство России. Оно расположено на главной улице города аль Мамша.

Генеральный консул Джамшед Болтаев рассказал РИА Новости, что диппредставительство работает пока в тестовом режиме – его компьютерное оборудование пока еще полностью не настроено. Полноценно функционировать оно начнет в конце февраля. Штат консульства включает в себя трех дипломатов и административный персонал.

Однако уже сейчас, по словам Болтаева, в генконсульство поступают обращения от россиян. В настоящее время в Хургаде проживают около 20 тысяч граждан РФ. В частности, в их числе лица, вступившие в брак с гражданами Египта, люди, чье пребывание на курорте обусловлено медицинскими показаниями.

Распоряжение об открытии генконсульства РФ в Хургаде было отдано российским правительством в конце 2015 года.
 

Темы: Россия, Египет, Хургада, Посольства и консульства в мире
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