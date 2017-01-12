В Хургаде заработало российское генконсульство
На египетском курорте Хургада официально заработало генконсульство России. Оно расположено на главной улице города аль Мамша.
Генеральный консул Джамшед Болтаев рассказал РИА Новости, что диппредставительство работает пока в тестовом режиме – его компьютерное оборудование пока еще полностью не настроено. Полноценно функционировать оно начнет в конце февраля. Штат консульства включает в себя трех дипломатов и административный персонал.
Однако уже сейчас, по словам Болтаева, в генконсульство поступают обращения от россиян. В настоящее время в Хургаде проживают около 20 тысяч граждан РФ. В частности, в их числе лица, вступившие в брак с гражданами Египта, люди, чье пребывание на курорте обусловлено медицинскими показаниями.
Распоряжение об открытии генконсульства РФ в Хургаде было отдано российским правительством в конце 2015 года.