]]> ]]>
Главная В мире Новости

Маккейн исключил возможность сотрудничества США с РФ

19:33 12.01.2017
Джон Маккейн. Фото с официальной страницы в Facebook
Джон Маккейн. Фото с официальной страницы в Facebook
Материалы по теме:

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что сотрудничество между Штатами и Россией невозможно, в том числе в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

По мнению Маккейна, российский лидер Владимир Путин заинтересован в усилении позиций своей страны и ослаблении США. В связи с этим взаимодействия между двумя странами быть не может.

Сенатор также добавил, что в период президентства Барака Обамы, а также Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона Вашингтон пытался наладить отношения с Москвой, но все эти попытки провалились по вине российской стороны, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Politico.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях между США и Россией не предусмотрена «кнопка перезагрузки» - Вашингтон либо поладит с Москвой, либо – нет. Миллиардер добавил, что в случае ухудшения отношений он будет жестче относиться к президенту России Владимиру Путину.
 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.01.2017, 01:38
Гость: МВИ

Всё установится в течении первого года президенства Трампа,у сша ситуация с экономикой одна из самых сложных в этом мире. Воевать против России,это сценарий из области "упаси боже", значит этот вариант отпадает. Америкосы по полной программе доят евросоюз,а экономика становится все хуже-это факт. Совершенно очевидно,мировая экономика смещается в Азиатский регион,может кто-то поверить,что азиаты будут жить по американо-европейским лекалам? Это по меньшей мере смехотворно,а времени у американцев на восстановление экономики всё меньше,если вообще ещё есть. Если сша хотят сохраниться как более менее значимое г-во они просто вынуждены договариваться с Китаем,Индией,Россией. Другого просто не дано,евросоюз для них в ближайшее время будет,как чемодан без ручки. В евросоюзе уже сейчас визжат,как поросята перед забоем.
12.01.2017, 23:17
Гость: лицу

ну конечно Крым же у Украины купили как и Донбасс пытаются сейчас купить И еще -только дураки продают свои драгоценные ресурсы а умные -их перерабатывают и все это идет для блага страны а не в карман вилончелистов и членов кооператива Озеро И НАТО не надо -свой рэкет успешно действует
12.01.2017, 22:36
Гость: Русский товарищ.

Он прав! Мирное сосуществование - возможно, но сотрудничество с империалистическим классовым врагом недопустимо!
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.