Маккейн исключил возможность сотрудничества США с РФ

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что сотрудничество между Штатами и Россией невозможно, в том числе в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

По мнению Маккейна, российский лидер Владимир Путин заинтересован в усилении позиций своей страны и ослаблении США. В связи с этим взаимодействия между двумя странами быть не может.

Сенатор также добавил, что в период президентства Барака Обамы, а также Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона Вашингтон пытался наладить отношения с Москвой, но все эти попытки провалились по вине российской стороны, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Politico.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях между США и Россией не предусмотрена «кнопка перезагрузки» - Вашингтон либо поладит с Москвой, либо – нет. Миллиардер добавил, что в случае ухудшения отношений он будет жестче относиться к президенту России Владимиру Путину.

